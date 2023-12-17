變天「鼻翼發紅掉屑」！脂漏性皮膚炎難根治　避開NG動作甩油膩　

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不少民眾對於頭皮屑及脂漏性皮膚炎搞不清楚，對此蔡長祐說明，頭皮屑指的是頭皮的皮屑過多，通常不會伴隨頭皮發紅，也沒有發黃、油膩的皮屑，而是如雪花般的白色皮屑自然散落在肩膀上。
但脂漏性皮膚炎不同，除了過多的皮屑之外，發紅的頭皮和油膩的皮屑，都和頭皮屑不一樣，因此醫師會把慣稱的頭皮屑稱為乾性頭皮屑，將脂漏性皮膚炎稱為濕性頭皮屑。
蔡長祐也說，脂漏性皮膚炎是一種慢性並會復發的皮膚炎，與體質有關，且有遺傳性，雖不易根治，但可以透過治療來緩解症狀。
針對脂漏性皮膚炎的治療，蔡長祐表示，急性發作時可給予外用類固醇或抗黴菌藥膏來處理頭皮、臉部或胸、背的病灶，嚴重病例可口服四環素以降低發炎。
至於頭皮病情，輕微時可用一般洗髮精或抗屑洗髮精，以指腹輕輕按摩頭皮，絕對不可用力抓，以免傷害頭皮、造成皮膚發炎，而病情若嚴重則可用藥用洗髮精。
對於洗髮精的挑選，蔡長祐建議，成份比品牌重要，可選擇含有焦油（tar）、zinc pyrithione、selenium sulfide、硫（sulfur）或水楊酸（salicylic acid）等成份的洗髮精，另外像含ketoconazole的藥用洗髮精，能有效降低頭髮中皮屑芽孢菌的數量，搭配上述成份的洗髮精，通常有不錯的效果。
脂漏性皮膚炎保養注意事項：
1、建立規律的日常生活習慣最重要，並要有充分的休息。
2、設法降低工作壓力，並盡量緩解焦慮、不安、興奮等不穩定情緒。
3、生病、月經來，以及用熱水洗臉、曬太陽、蒸汽浴或三溫暖等，都可能使病情發作，患者要多注意。
4、平時應採較清淡飲食﹐避免太過油膩、香辛料及酒， 也應避免熱茶、熱咖啡。
5、病情往往呈慢性化或一再復發，但透過有效的預防方法，可將發作次數、嚴重度降到最低，真發作時再輔以適當治療。