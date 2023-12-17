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女性注意！甲狀腺故障率「比男性高6倍」　醫教5招預防甲狀腺疾病

▲ 甲狀腺是人體最大的內分泌器官，根據醫學統計，女性較容易有甲狀腺疾病，是男性4至6倍。（圖／取自Shutterstock）
▲ 甲狀腺是人體最大的內分泌器官，根據醫學統計，女性較容易有甲狀腺疾病，是男性4至6倍。（圖／取自Shutterstock）

家庭消費中心／綜合報導

有不少民眾苦於甲狀腺機能亢進，近年兩岸最有名病人就是武打藝人李連杰，他與此症奮戰多年，連外貌都受影響。醫師表示，甲狀腺內分泌的甲狀腺素會影響全身，當甲狀腺功能異常，不論分泌過多或過少都會產生疾病，要預防，除須戒菸、禁酒外，也該減少壓力，若懷疑自己有甲狀腺問題，或有家族史，都應就醫檢查 。 

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國泰醫院內分泌新陳代謝科主治醫師陳瑜忻說， 甲狀腺是人體最大的內分泌器官，主要功能是製造甲狀腺素，當甲狀腺素過少，腦垂腺會增加分泌促甲狀腺素，直到甲狀腺素恢復正常，而當甲狀腺素過多，則會抑制促甲狀腺素的釋放，但只要其中有哪一個分泌出問題，都會造成甲狀腺素失調並形成疾病。 　

至於甲狀腺異常的原因，則包括基因遺傳、自體免疫疾病及缺碘等，不過台灣自從1967年開始實施食用鹽中加碘後，已較少有缺碘性甲狀腺腫大。 　　

此外，根據醫學統計，女性較容易有甲狀腺疾病，是男性4至6倍，尤其20 至40歲的年輕女性，但為何女性會明顯較多，目前醫學界仍無明確答案；另根據文獻，若有自體免疫性甲狀腺疾病的家族史，例如葛瑞夫茲氏病或喬本氏甲狀腺炎，姐妹或女兒罹病風險將比一般人高出14到20倍。

陳瑜忻也說，據健保署統計，國內近3年甲狀腺結節就醫人數逐年上升，甲狀腺癌患者也逐年增加，而不論是甲狀腺結節或甲狀腺癌，病人年齡層以50至59歲居多，女性則為男性3到4倍。

針對常見的甲狀腺疾病，陳瑜忻說，包括甲狀腺機能亢進、甲狀腺機能低下、甲狀腺腫大、 甲狀腺結節及甲狀腺癌，前兩者須抽血檢查，根據促甲狀腺素及血清游離甲狀腺素，來判斷甲狀腺機能亢進或甲狀腺機能低下， 後三者則須透過甲狀腺超音波檢查，看甲狀腺組織有無結節、囊腫、腫大或其他異常結構，若懷疑為甲狀腺惡性結節 ，再以細針抽吸或細胞穿刺學檢查確診。 

陳瑜忻提醒，民眾、尤其是女性，若擔心有甲狀腺問題， 或家人有甲狀腺疾病的病史，都可到門診接受進一步檢查。

預防甲狀腺疾病5大注意事項：

1、避免頸部受傷、輻射線暴露。

2、罹患自體免疫甲狀腺疾病的患者，要避免攝取過多的高碘食物，例如海帶、昆布 、紫菜、海產等。

3、避免抽菸、酗酒。

4、規律的生活作息，每天運動，睡眠充足，不要過度疲勞。

5、保持身心愉悅，並適當紓壓，避免生氣。


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