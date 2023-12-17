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網紅RJ阿傑被控約砲劈腿「背叛4年女友」　無端扯進Joeman、阿滴

▲網紅RJ阿傑被控約砲、劈腿多位女性友人，還疑似背叛4年女友，就連Joeman、阿滴都無辜被扯進來。（圖／阿傑IG）
▲網紅RJ阿傑被控約砲、劈腿多位女性友人，還疑似背叛4年女友，就連Joeman、阿滴都無辜被扯進來。（圖／阿傑IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

35歲YouTuber「RJ」阿傑（廉傑克曼，本名張廉傑），從92萬人訂閱的YouTube頻道「上班不要看」發跡，憑藉帥氣長相，深受女粉絲喜愛，在IG上擁有41萬粉絲追蹤，人氣相當高。怎料，日前卻被一名女網友爆料，疑似背叛交往4年多的女友，與多名女性發生關係，還意外牽扯到Joeman、阿滴，消息立刻在網路上炸開。對此，阿傑本人呼籲開玩笑的分寸要適當拿捏。

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▲網紅YouTuber廉傑克曼（阿傑，本名張廉傑）遭女網友爆料約砲、劈腿、出軌。（圖／翻攝臉書）
▲▼網紅YouTuber廉傑克曼遭女網友爆料約砲、劈腿。（圖／翻攝臉書）
▲網紅YouTuber廉傑克曼（阿傑，本名張廉傑）遭女網友爆料約砲、劈腿、出軌。（圖／翻攝臉書）
 
據悉，一名從事Coser的女網友透過個人臉書發文影射某位男性YouTuber，痛批對方：「到底是在自戀什麼？」隨後便在底下留言指出該人就是YouTuber阿傑，並指對方明明有了交往4年多的女友，而且每天都會在一起工作，卻還跑出去約砲，「到底欺騙多少女粉絲的心啊！」

▲貼文還釣出Joeman、阿滴本人留言朝聖。（圖／翻攝臉書）
▲貼文還釣出Joeman、阿滴本人留言朝聖。（圖／翻攝臉書）
此外，原PO還加碼爆料，阿傑曾偷偷告訴她，「九X跟啊X很勢利眼，還叫我不要說出去喔！」沒想到立刻釣出Joeman、阿滴本人留言朝聖，Joeman說：「不知道妳在講誰，我認識嗎？」阿滴搞笑幫原PO訂正錯字：「阿X。」

阿傑晚間發文自嘲：「一覺起來少了好幾公分，誰懂啊？」對於長度被議論，不難看出他有些在意，「我覺得講玩笑可以適當，幾公分自己知道，不過有譏笑的態度，要是真的人會很難過吧。」此外，《NOWnews今日新聞》記者透過臉書、IG詢問阿傑怎麼看待網友指控，截稿前，對方未讀未回。

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▲網紅YouTuber廉傑克曼（阿傑，本名張廉傑）遭女網友爆料約砲、劈腿、出軌。（圖／翻攝臉書）
▲女網友指出，阿傑背叛交往4年多的女友，與多名女性發生關係。（圖／翻攝臉書）
▲網紅RJ阿傑指出網友爆料他劈腿的譏笑態度不妥。（圖／翻攝RJ阿傑Threads）
▲網紅RJ阿傑指出網友爆料他劈腿的譏笑態度不妥。（圖／翻攝RJ阿傑Threads）


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