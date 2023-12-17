中國青年失業率「被消失」！求職者苦露宿街頭　專家：恐引動盪

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不過從今年8月起，中國國家統計局不再公佈青年失業率，最後一次停留在7月份，高達21.3％，創下歷史新高。對於何時再公布青年失業率，中共國家統計局新聞發言人劉愛華12月15日在發布會上稱，「目前國家統計局正在對青年失業率相關方法制度進行完善，待相關統計工作進一步完善之後，將適時發佈有關情況。」
劉愛華表示，近年來中國高校畢業生規模持續增加，促進就業任務比較繁重。
史丹佛大學中國經濟與制度中心教授許成鋼在《自由亞洲電台》節目中指出，中國官方不再公佈青年失業率數據，是因為這會和經濟增長數據矛盾。中國官方數據是2成青年失業率，國內的經濟學家獨立統計更高達40%，「沒有理由在高失業率情況下，經濟卻是正增長。」他指出，當高失業率發生，不但失業的人沒了消費能力，雖然企業沒有大規模解僱人，但是會先以減薪因應，就業人口擔心失業，也會減少消費。最直接的影響就是，為什麼現在出現明顯的購買力不足，導致通縮現象。」
官方數據顯示，11月份，中國全國居民消費價格（CPI）同比下降0.5%；中國全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降3.0%，已是連續第14個月下降。
《大紀元》報導，面對實際上日益高漲的青年失業潮，當局祭出對策施壓。高校畢業生被強迫和企業簽訂虛假就業合約，衍生出所謂「紙上就業」；畢業生還被告誡就業不要「挑三揀四」等等。官方媒體還不斷造新詞迴避失業問題，如自僱經濟、輕創業、輕就業、慢就業等。
報導提到，有許多家境一般的年輕人，為了生活仍不得不四處找工，但屢屢碰壁，一些人不得不露宿街頭。隨著中國各地，包括沿海一線城市均出現大片工廠、商鋪關門，近來還有網路影片流傳，有大量打工者找不到工作、露宿街頭，最後被當地官方驅趕。
美國智庫外交關係委員會斯泰爾表示，中國年輕人的發展機會已經乾涸，「這代中國年輕人的生活水平將低於他們的父輩所能達到的水平」，這將引發中國社會動盪。
他表示，「你會看到越來越心懷不滿與怨恨的一代人。他們不再願意容忍獨裁，因為獨裁不再提供他們想要的成果。因此，這可能會在中國內部產生相當大的政治動盪，並肯定會損害社會的凝聚力。」