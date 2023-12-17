癌王剋星！「這檢查」有助胰臟癌早期抓漏　客製化治療更有力

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此外，該檢查透過內視鏡插入細針，可減少對周圍組織的損傷，與傳統手術程序相比，侵襲性較小，產生併發症的風險也較低，不但降低患者不適，也可縮短恢復時間。
孫灼基也說，該檢查不僅提供準確診斷，並可透過顯影劑的注射，來獲取有關腫瘤特徵的額外信息，對於醫師制定個人化治療決策會更有利，例如新輔助化療或標靶治療等，也可望提升治療效果。
不過EUS-FNB也有侷限性，孫灼基稱，此檢查對於專業技術的要求較高，需由經驗富的內視鏡醫師來執行，因相關程序除須精通影像解讀，也要能精準定位針頭，並正確的組織採集。
另該檢查在執行過程中，有時未必能獲取足夠的組織樣本，特別是當腫瘤較小，或位於較難觸及的區域時，此恐讓全面的組織病理學分析難以進行，所幸隨著針頭技術和影像學模式進步，這問題已逐漸改善。
孫灼基並指出，此檢查通常安全，雖仍有少許併發症風險，包括出血、感染和胰臟炎等，但所幸嚴重不良事件的發生率偏低，患者多能接受。
針對EUS-FNB的重要性，孫灼基說，其對於胰臟癌的診斷方法造成革命性改變，不但有助於癌症早期偵測，也可助醫師為病人量身訂製治療策略，如今在臨床已不可或缺，也盼能替患者爭取更多與親友相處的時間。
📌胰臟癌注意事項：
◼國際間尚無實證建議對胰臟癌的無症狀者進行篩檢，只能自行注意異狀。
◼若40歲以上且無糖尿病家族史，近期卻診斷出糖尿病，或有不明原因的上腹痛或背痛，且疑似來自後腹腔，腸胃道檢查卻無特殊發現，要小心是胰臟癌。
◼近期體重明顯減輕、出現黃疸，或有茶色尿合併灰白便的膽道阻塞，或出現不明原因的胰臟炎、脂肪便等，也得提防胰臟癌。
◼如有胰臟癌家族史，可藉由遺傳基因檢測了解胰臟癌風險，高風險者建議每年定期接受檢查。