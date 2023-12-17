現場直擊！黃捷親簽200張超商妹海報回饋粉絲 現場湧入排隊人潮
2024總統、立委大選倒數27天，民進黨高雄市第六選區立委候選人黃捷持續衝刺選情，今（17）日舉辦海報簽名會，發送200張的Cosplay《山道猴子的一生》中的「超商妹」海報，並在現場親筆簽名、與支持者合照，吸引許多粉絲到場排隊，黃捷也非常開心，稱希望透過此形式傳達她對動漫產業的支持，也利用創新、年輕的方式以爭取選民認同。
記者林莞茜／綜合報導
黃捷日前在「這個世代」未來專場演唱會上，Cosplay超商妹角色，引來熱列討論，因穿著火辣被質疑「賣肉」、「物化女性」，黃捷當時回應，這些對於角色扮演的誤解和對身體自主權的誤用，更讓我覺得應該大方做自己，用行動破除這些偏見，但她也認為，透過cosplay能讓大家關注動漫創作、交通議題都是好事，並列舉她當民代任內滿滿的交通政績，至於照片好不好看、穿著打扮如何，黃捷則回應是個人審美觀的問題，見仁見智。
受到熱烈討論，也獲得不少支持者鼓勵，黃捷特地選在今日中午12時，於競選總部舉辦「超商妹」海報簽名會，現場將免費贈送200張限量海報和公版海報，也歡迎市民帶擋泥板來簽名合照；活動還沒開始，現場就已湧現排隊人潮，手持旗子和擋泥板等競選小物，到場為黃捷加油。
黃捷也強度，她一直以來用各種方式支持ACG產業發展，無非是希望打破政治人物嚴肅的刻板印象，並藉由這樣的機會將文化推廣出去，讓更多人知道，原來台灣的動漫實力如此堅強，更希望透過活動，能鼓勵大家多多支持台灣本土的文化令，同時也希望藉由這樣的方式爭取選民的認同，並回饋支持他的民眾。