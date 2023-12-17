貓咪語言爆紅！「神秘音檔=寶貝過來」 萬人瘋播成功：超級神奇
家裡有養貓的人都知道，這主子可難搞！有時候要跟貓溝通對話，可以說是叫天天不應，叫地地不靈，貓貓還會一臉高傲甩態看著你，讓飼主們真的是非常心累。然而，最近在社群上瘋傳所謂的「貓咪語言音檔」，只要播放給貓咪聽到，貓咪就會自動靠近走過來，一瞬間吸引萬人朝聖狂試，結果有一半的人家中的貓聽了音檔之後真的走過來，讓不少飼主感到超神奇！
記者張嘉哲/綜合報導
專門賣寵物用品的「超棒寵物店」近日在IG上傳一段影片，內容提到「這個音檔的貓咪叫聲是貓媽媽呼喚小貓的聲音，意思就是寶貝過來，循環播放這個音檔，你家的貓咪會把你當成媽媽過來找你！實測過後真的有效耶，快給你家的貓貓試試看！」
貼文曝光後，吸引超過2.5萬人按讚，而「超棒寵物店」也在留言區開啟投票，結果發現有一半的人播放了該音檔之後，家裡的貓咪真的有走過來；不過也有一半的人播放了之後，貓咪根本沒出現，甚至還呆呆的看著自己。
許多成功的飼主透露「太神奇了天啊！我平常叫不動我家貓咪的，牠聽到這個音檔真的跑來」、「我家最叫不來的貓走過來了！」、「九個半月的馬上來找，兩歲半的聽了五次也來了」、「超級神奇天啊！我家的貓都叫不動的」；不過也有失敗的人提到「完全沒反應......」、「真的是沒有任何的動靜，直接從我面前跳過去」。
也有人發現家中的貓咪真的會發出這個「神秘音檔」的相同聲音「我家母貓確實是發這個聲音，但是從一樓沿路喊到3樓，都沒有小貓要理他」、「我家的貓也是這個叫聲耶！原來這是呼喚小貓的聲音」、「最近貓語好流行，我家的也是這樣對我叫，所以我是他的孩子嗎？哈哈哈」。