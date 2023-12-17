柯文哲造勢喊5萬人 前幕僚酸有「柯學魔法」每場都創奇蹟
民眾黨昨天在台南市中西區尊王路，封街舉辦造勢活動，民眾黨正副總統候選人柯文哲、吳欣盈都到場，民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦宣稱現場5萬人，但數字引來各方質疑。柯文哲前幕僚吳靜怡說，柯文哲的首要任務，是防堵棄保效應發生，畫面要做出來，空軍也要吵起來，報人數一律用人流數，2000張椅子創下5萬人的奇蹟。
記者邱新博／台北報導
吳靜怡上午在臉書發文表示，「南有清茂，北有國昌，空中有愛莎，你告訴我，柯文哲怎麼輸？」柯文哲現在的首要任務是防堵棄保效應發生，一場場陸軍造勢，畫面要做出來，空軍也要吵起來，就賭網紅四叉貓不會算椅子，報人數一律用人流數，2000張椅子創下5萬人的奇蹟。
吳靜怡說，柯文哲嗆得很大聲，別忘了有七成民意不希望國民黨上台，但是如果這樣的說法正確，大概有八成民意不希望柯文哲執政，更有將近七成的台灣人民不喜歡柯文哲。
吳靜怡表示，國民黨副主席夏立言赴陸的事情，倒過來看，柯文哲號稱是中美都覺得穩定的選擇，一副可以跟中國談判的樣子，請問柯文哲團隊，誰是中國關係的接洽者，誰是美國關係的聯繫者，國際關係從來都是仰賴北市府資源的柯文哲，大話是說得真滿。
吳靜怡酸，創下顛覆民進黨總統候選人賴清德本命盤的5萬人，接下來的每一場，都是這樣奇蹟，有了柯學魔法每場都萬萬人。