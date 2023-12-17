低溫吃火鍋新湯底！肉大人「剝皮辣椒雞」 築間酸菜魚12月底開幕
天冷低溫就想吃火鍋！肉大人火鍋推出新湯底「剝皮辣椒雞」，酸菜魚、麻辣臭豆腐都是12月新上市菜色。而築間集團創立全新「築間酸菜魚」最快於12月底開幕。
記者蕭涵云/綜合報導
位在台北市東區216巷的「肉大人」火鍋SHABU，主打自然發酵的經典酸白菜、濃郁蒜頭釀味噌、重口味泡椒麻辣等火鍋湯頭，12月增添新菜色「剝皮辣椒湯底」。選用80年發酵釀造經驗「禾松食品」出品的剝皮辣椒，搭配絲瓜、蛤蜊、究好豬五花肉片提鮮提味做為火鍋湯底，清甜回甘。
而「肉大人」的剝皮辣椒湯底，光是搭配的雞肉就有基本標配「台灣氣冷去骨雞腿肉」、asahi啤酒醃製Q彈多汁的「啤酒雞腿肉」、日本國名清酒大鶴醃製清香的「清酒雞腿肉」可選，十分用心。
更新增時下熱門的「酸菜魚」，炒熟大量的新鮮蒜頭、紅辣椒後，搭配台南延齡堂吳老爺自製的酸菜炒出辣嗆味，再加入魚片煮至全熟後淋上花椒辣油，酸香麻鮮又開胃；還有以泡椒麻辣湯打造的「麻辣臭豆腐」，爽辣開胃。
而築間集團則創立全新「築間酸菜魚」品牌，將主打「連湯都可以喝」的「最叛逆酸菜魚」，除了「總長酸菜魚」，店內還將提供純愛番茄魚、打破砂鍋魚、海派蝦湯魚、極道明太子奶香魚、無雙腸血旺魚、奧義豬肚骨煲共7種特色湯底，預計最快於12月底開幕。