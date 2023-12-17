NBA／國王射手飆12記三分、砍47分！創史上唯一紀錄 Curry也驚豔
沙加緬度國王射手Keegan Murray今日命中12記三分球、猛砍47分，而且他一度連續命中11記三分球，幫助球隊在主場以125：104擊敗猶他爵士。賽後，Stephen Curry聽聞他的表現也給予鼓勵，直言這不是簡單的成就。
記者黃建霖/綜合報導
本場比賽，Keegan Murray出賽36分鐘，23投16中，三分球15中12，47分是其生涯新高，另外還有8籃板2助攻2抄截，沒有失誤。第三節他三分球7頭全中，單節轟下26分，火力大釋放。
而Murray也創下了一個可怕的紀錄，他這一場從第3次出手到第13次三分球出手連續中11球，是NBA唯一一名在單場比賽能夠完成此成就的球員。
而這樣的表現，不只讓外界讚嘆，連公認的史上最佳射手Curry也被驚豔，在被記者告知Murray今晚的神奇表現後，前者笑說：「他做到了，如果Klay（Thompson）當年在芝加哥的那場比賽一直在場的話，應該可以投進18顆的說。他還在場上嗎？繼續加油啊！」
目前NBA當場三分球命中紀錄分別為Thompson的14記和Curry的13記，Murray今晚雖然未能打破或追平兩者紀錄，但也在聯盟的歷史中留下屬於自己的印記。