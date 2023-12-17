重現拾穗月刊風華！台灣中油發表譯氣風發的高雄煉油廠新書

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台灣中油公司董事長李順欽表示，拾穗月刊、翻譯文學和高雄煉油廠之間有什麼關聯呢?他說，對三、四、五年級生來說，拾穗月刊是年少時期最熟悉的文藝雜誌，有小說、旅遊探險、音樂、藝術及科學新知等，澆灌文藝幼苗，豐富學子的心靈，這本月刊不只是高雄煉油廠員工們利用公餘時所編譯的刊物，也是油人前輩的榮耀，更是珍貴的文化資產。
李順欽說，這本純翻譯文學雜誌拾穗月刊，於民國39年5月1日初版，發行人是當時的高雄煉油廠長賓果先生，當時由於國內外政治經濟情勢緊繃、原油供應受阻等種種因素，讓高雄煉油廠陷入無油可煉的困境，眼見廠裡許多的知識青年，既懂理工科學又文采斐然，於是廠長賓果向總經理金開英建議，煉油不成、不妨鍊字，決定讓廠裡優秀的知識青年創辦雜誌，但為避免創作涉入敏感政治議題，以翻譯作品為主要內容，由公司出錢購買外文書報，讓員工翻譯。
李順欽並說，這些理工男「右手煉油左手鍊字」成功開啟台灣翻譯史的新紀元，並以米勒名畫「拾穗」為刊物命名，由吳稚暉親筆題辭，當時台灣翻譯圖書相對稀少，《拾穗》一創刊便大受好評，發行量最高曾達到1萬份，發行38年透過譯介世界文學大師作品與科學新知，滋養台灣三代人的心靈，為了擴展稿源，從第22期對外公開徵稿並提供優渥稿酬，吸引眾多文藝愛好者加入筆耕，其中不乏台灣文學之母鍾肇政、台灣劇場推手姚一葦等眾多文壇大師。
李順欽指出，隨著時光流逝，《拾穗》也慢慢消逝於人們的記憶之中，所幸103年4月台灣師範大學翻譯研究所張思婷將她對《拾穗》的研究投稿至台灣中油刊物石油通訊，刮起了一陣戀戀拾穗的旋風，員工也才瞭解原來《拾穗》對台灣翻譯及藝文界影響如此深遠，透過《拾穗》林懷民接觸到西方的舞蹈、鍾肇政也磨練出精湛的文筆，更培育了台灣第一代的翻譯菁英，為當代開啟國際視野。
這位喚醒大家戀戀拾穗、讓《拾穗》再次傳唱的研究生張思婷，也就是譯氣風發的高雄煉油廠這本新書的作者張綺容，她目前是東吳大學英文學系助理教授，本身也是譯者，譯著30餘本，更曾以《拾穗》為博士論文研究對象，透過台灣中油與東吳大學的合作，進一步挖掘《拾穗》譯者群的故事，前後歷經10年整理史料、訪談當事人、飛往英美找尋原作，追尋《拾穗》不同時期的譯者們，如何在譯作中蘊藏自己的生命故事，最後完成譯氣風發的高雄煉油廠這本專書，再現《拾穗》月刊風華。