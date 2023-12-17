轟謝衣鳳收割政績　蘇貞昌：爭取普發現金？我決定的啦！

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌說，吳音寧是念東吳法律系，如果要求更好的生活，就去台北工作就好，但吳音寧回到故鄉，站在第一線，為農民說話。不管是擔任溪州鄉的主任秘書，或是去北農當總經理，所作所為都是正港顧農民的人。
蘇貞昌還表示，他一路上過來，看到謝衣鳳的看板，上面寫著「政黨輪替，台灣更好」，批評國民黨上去，只有國民黨好，農民不會更好，農民運動也是從黨外運動開始拼的，並舉例蔡英文當總統，最照顧農民，推動三保一金與落實非洲豬瘟防疫等，如果換作國民黨執政，豬瘟就進來了。
蘇貞昌指出，台灣經濟好，自己當行政院長這幾年，收稅收很多，政府有賺錢，分給民眾吃紅，一般民眾除了領到現金6000元，還有五倍券，三倍券等，除了總統選對人，政策推動要有立法院通過，如果民進黨人不夠，事情動不了。
蘇貞昌說，自己當過2次行政院長，第一次立法院人不夠很累，第二次立院過半，做事順利很多，而謝衣鳳竟然說普發現金政策是她爭取，這是收割民進黨政績，「我決定的啦！還說妳爭取的。」
吳音寧致詞則說，王功蚵田綠藻滋生，蚵農損失慘重，但現任立委謝衣鳯根本沒來關心。颱風時，王功水門海水倒灌，造成淹水，她第一時間來王功，研商如何解決問題，現任立委也不在。小犬颱風衝擊海口地區，她在台北上節目，回到彰化時已經晚上，仍第一時間趕去大城、芳苑等地關心農損，「謝衣鳯人在台北喝紅酒，臉書上都有貼文。」
吳音寧說，自己和謝衣鳯的不同是，謝家在這裡已經40年，事業越做越大，房子越來越多。但民意代表是要聽到大家的心聲，吳音寧要當一個大家看得到、找得到，替大家解決問題的立委，喊話鄉親支持她，拚一個翻轉地方的新機會。
更多「2024大選」相關新聞。