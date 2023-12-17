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侯友宜客家主題曲發布！展現族群融合　力求「打造台灣新希望」

▲侯辦今天發布客家主題曲《中華民國新希望》。（圖／侯辦提供）
▲侯辦今天發布客家主題曲《中華民國新希望》。（圖／侯辦提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜競選辦公室今（17）日發布客家主題曲《中華民國新希望》， 該曲由侯友宜全國客家後援會發想，邀請《客家本色》原唱林展逸編詞、鍾祥清編曲，融入客家平板、山歌仔、原住民等新創曲風，寓意族群融合，歌詞中「打造台灣新希望，天地作客台灣情，台灣心客家情」，更呈現客家心與台灣情密不可分，將團結在一起，支持為台灣打造新希望的侯友宜。

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侯辦今天召開記者會，競辦特別顧問吳志揚、競辦新聞組副召集人錢震宇、國民黨不分區候選人邱一峰、廖怡琇，及全國客家後援會總會長范姜炳煌共同出席，歌曲創作者、《客家本色》原唱林展逸，客家傳統山歌傳承貢獻者李秋霞，及客家新生代歌手張馨文、趙德武，也於現場跨世代獻唱《中華民國新希望》、《客家本色》。

林展逸表示，《中華民國新希望》融入客家平板、山歌仔、原住民，及傳統、新創的多元曲風，強調多元族群融合的精神，期待能藉由曲目的傳唱，隨著總統選舉，將客家的聲音傳唱到每個角落，更團結所有族群來力挺侯友宜。

范姜炳煌表示，今年度選出的代表字是「缺」，因為民進黨執政甚麼都缺，有百分之六十的民意希望政黨輪替，但侯友宜看到年輕人的需要，提出的每一項政策，都讓下一代看到希望。而在每個關鍵的歷史時刻，客家人都會站出來發聲，因此特別聘請林展逸，在很短的時間內創作出這首《中華民國新希望》，藉由歌曲讓大家知道，侯友宜的政策，能帶給全民新希望。

錢震宇表示，侯友宜重視客家文化的精神與傳承，提出了「客家按靚 台灣慶」6大客家政策，內容包括發展全台70客庄、100億客家文化產業發展基金、打造在地客青人才產業聚落、培養國家級客家文藝人才、每四年舉辦世界客家博覽會、加速制定「客家語言發展法」，將全力來推動客家文化的傳承，擦亮70客庄閃閃發光的招牌，推廣台灣客家成為世界客家中心。

吳志揚表示，客家人是默默在基層做事、實實在在的族群，而侯友宜有著和客家人一樣，堅毅、打拚的精神，自己在立法院最後一個會期，提出了100億客家文化產業發展基金，但民進黨將「應」設改為「得」設，都沒有編列相關預算，侯友宜聽取他的建議，將此項列入客家政見，代表他重視客家文化的保存與發展，希望所有的客家鄉親能夠給予支持。


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