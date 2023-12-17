侯友宜客家主題曲發布！展現族群融合　力求「打造台灣新希望」

我是廣告 請繼續往下閱讀
林展逸表示，《中華民國新希望》融入客家平板、山歌仔、原住民，及傳統、新創的多元曲風，強調多元族群融合的精神，期待能藉由曲目的傳唱，隨著總統選舉，將客家的聲音傳唱到每個角落，更團結所有族群來力挺侯友宜。
范姜炳煌表示，今年度選出的代表字是「缺」，因為民進黨執政甚麼都缺，有百分之六十的民意希望政黨輪替，但侯友宜看到年輕人的需要，提出的每一項政策，都讓下一代看到希望。而在每個關鍵的歷史時刻，客家人都會站出來發聲，因此特別聘請林展逸，在很短的時間內創作出這首《中華民國新希望》，藉由歌曲讓大家知道，侯友宜的政策，能帶給全民新希望。
錢震宇表示，侯友宜重視客家文化的精神與傳承，提出了「客家按靚 台灣慶」6大客家政策，內容包括發展全台70客庄、100億客家文化產業發展基金、打造在地客青人才產業聚落、培養國家級客家文藝人才、每四年舉辦世界客家博覽會、加速制定「客家語言發展法」，將全力來推動客家文化的傳承，擦亮70客庄閃閃發光的招牌，推廣台灣客家成為世界客家中心。
吳志揚表示，客家人是默默在基層做事、實實在在的族群，而侯友宜有著和客家人一樣，堅毅、打拚的精神，自己在立法院最後一個會期，提出了100億客家文化產業發展基金，但民進黨將「應」設改為「得」設，都沒有編列相關預算，侯友宜聽取他的建議，將此項列入客家政見，代表他重視客家文化的保存與發展，希望所有的客家鄉親能夠給予支持。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。