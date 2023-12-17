蘆洲鷺江國小電梯意外！女玻璃工遭配重錘砸頭夾傷亡 相驗結果曝
一名42歲王姓女工人，16日下午3時許，和51歲莊姓丈夫、60歲李姓工人在新北市蘆洲區鷺江國小進行電梯玻璃安裝作業，不料電梯卻因不明原因移動，導致配重錘墜落砸中王女，使其臉部嚴重變形、左手前臂骨折受困電梯內，警消到場前已失去生命跡象，經緊急救出後送醫，仍不幸宣告不治，今（17）日相驗結果出爐，死因為顱骨骨折，檢方將莊姓丈夫及李姓工人依過失致死罪被函送法辦。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，王姓女子其丈夫為外包商，當時兩人和李男一同在蘆洲鷺江國小安裝校內電梯玻璃，卻不慎發生工安意外，經追查，疑似是莊男為了要測量電梯距離，因此要求李男按下電梯鈕，未料，電梯中「配重錘」因此墜落，當場砸中王女頭部，王女臉部嚴重變形、左手前臂骨折，警消獲報後趕到現場，王女已無生命跡象，送新光醫院搶救後仍不幸宣告不治。
新北地檢署今日下午進行相驗，王女死因初判為顱骨骨折，其頸椎、脊椎也有骨折，警方訊後將莊男以及李姓工人依過失致死罪函送法辦。
目前勞工局勞檢處已要求該施工單位立即停止電梯相關作業，在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事該項作業；至於肇災電梯為何遭人誤觸，及雇主是否有採取相關管制措施，將列為未來調查重點。