中國男到美國當流浪漢！拍片記錄「要飯日常」爆紅　黑歷史被掀翻

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金牌講師還會開始對這些免費食物進行味道的評價，嫌棄完還補上一句「我愛說實話」，隨著要到的東西越來越多，他在鏡頭前也會表露自己挑食的習慣，也會將吃不完的食物再度分送給其他街友，而一整天要飯的行程結束後，金牌講師也會對鏡頭大喊：「啥也不是，散會」。
由於金牌講師洗腦式的口頭禪以及幽默風格，也讓他立刻吸引了大批網友的關注，他的身分也隨之被起底，原來「丁胖子金牌講師」是1996年出生的四川人，本名姓雷，他在中學畢業後就前往廣東打工，更在疫情期間因為試圖偷電瓶車遭逮，最後被判關半年，罰款2000人民幣（約新台幣8千8百元）。
後來出獄後，「丁胖子金牌講師」便找上了移民中介商，決定前往美國洛杉磯打工。不過到了當地後，因為沒有正式身分，雷男只能打黑工，每個月領著大約2千美金的薪資（約新台幣6萬2），不久後他便向老闆要求加薪，希望能與正常員工有著同樣收入，但慘遭拒絕，雷男便找上美國相關部門檢舉老闆逃漏稅，再跑去找下一份工作。
雷男就這樣一路檢舉、一邊工作，最終分別檢舉了一位美國、一位韓國及兩個中國老闆，還把這些過程匯集成「美國黑老闆」系列，讓當地餐飲業聞風喪膽，餐飲業小報上更直接印上他的臉作為頭條，老闆們都沒有人敢再用他。
找不到工作的雷男，最終走上了在洛杉磯街頭當流浪漢的生活，沒想到影片持續拍攝後意外爆紅，除了大批看熱鬧的網友之外，也有許多當地華人特地找上「金牌講師」，帶他去醫院打流感疫苗、請吃飯等等，也有一派認為他影響了當地華人的形象，憤怒地向美國移民局舉報「丁胖子金牌講師」身分違法，不過截至今（17）日，他依舊照常發出新影片，看出暫時還沒受到影響。