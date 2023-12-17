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中國男到美國當流浪漢！拍片記錄「要飯日常」爆紅　黑歷史被掀翻

▲近期在各大影音平台上，常常能刷到一位在美國洛杉磯街頭當流浪漢的中國男子身影，他就是「丁胖子金牌講師」。（圖／取自YT@丁胖子金牌講師）
▲近期在各大影音平台上，常常能刷到一位在美國洛杉磯街頭當流浪漢的中國男子身影，他就是「丁胖子金牌講師」。（圖／取自YT@丁胖子金牌講師）

記者潘毅／綜合報導

「又要到飯了兄弟們！」近期在各大影音平台上，常常能刷到一位在美國洛杉磯街頭當流浪漢的中國男子身影，他就是「丁胖子金牌講師」，影片幾乎天天更新，紀錄下每天在洛杉磯拿免費食物的真實過程，由於他的題材硬核、說話語氣超洗腦，也因此迅速累積90萬名粉絲，不過這卻也引來外界兩極評價，更有人挖出他在中國大陸曾涉及「竊盜案」黑歷史。

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近期在抖音以及Youtube上，都能看到一位「丁胖子金牌講師」的身影，從6月底開始發布在洛杉磯街頭到處領取免費食物的生活日常。金牌講師還把這行為比喻成「打野」，並自稱是「北美第一打野」，誓言要將「老佛爺（慈禧太后）當年付出的庚子賠款，通通吃回本」，而拿到免費食物後，丁胖子也會對鏡頭大喊一聲：「又要到飯了兄弟們！」

金牌講師還會開始對這些免費食物進行味道的評價，嫌棄完還補上一句「我愛說實話」，隨著要到的東西越來越多，他在鏡頭前也會表露自己挑食的習慣，也會將吃不完的食物再度分送給其他街友，而一整天要飯的行程結束後，金牌講師也會對鏡頭大喊：「啥也不是，散會」。

▲「丁胖子金牌講師」原本在美國打黑工，多次檢舉老闆逃漏稅。（圖／取自YT@丁胖子金牌講師）
▲「丁胖子金牌講師」原本在美國打黑工，多次檢舉老闆逃漏稅。（圖／取自YT@丁胖子金牌講師）
由於金牌講師洗腦式的口頭禪以及幽默風格，也讓他立刻吸引了大批網友的關注，他的身分也隨之被起底，原來「丁胖子金牌講師」是1996年出生的四川人，本名姓雷，他在中學畢業後就前往廣東打工，更在疫情期間因為試圖偷電瓶車遭逮，最後被判關半年，罰款2000人民幣（約新台幣8千8百元）。

▲「丁胖子金牌講師」多次檢舉老闆，讓當地餐飲業小報上更直接印上他的臉作為頭條，都沒有人敢再用他。（圖／取自YT@丁胖子金牌講師）
▲「丁胖子金牌講師」多次檢舉老闆，讓當地餐飲業小報上更直接印上他的臉作為頭條，都沒有人敢再用他。（圖／取自YT@丁胖子金牌講師）
後來出獄後，「丁胖子金牌講師」便找上了移民中介商，決定前往美國洛杉磯打工。不過到了當地後，因為沒有正式身分，雷男只能打黑工，每個月領著大約2千美金的薪資（約新台幣6萬2），不久後他便向老闆要求加薪，希望能與正常員工有著同樣收入，但慘遭拒絕，雷男便找上美國相關部門檢舉老闆逃漏稅，再跑去找下一份工作。

雷男就這樣一路檢舉、一邊工作，最終分別檢舉了一位美國、一位韓國及兩個中國老闆，還把這些過程匯集成「美國黑老闆」系列，讓當地餐飲業聞風喪膽，餐飲業小報上更直接印上他的臉作為頭條，老闆們都沒有人敢再用他。

▲「丁胖子金牌講師」透露，自己分別檢舉過一位美國、一位韓國以及兩個中國老闆。（圖／取自YT@丁胖子金牌講師）
▲「丁胖子金牌講師」透露，自己分別檢舉過一位美國、一位韓國以及兩個中國老闆。（圖／取自YT@丁胖子金牌講師）
找不到工作的雷男，最終走上了在洛杉磯街頭當流浪漢的生活，沒想到影片持續拍攝後意外爆紅，除了大批看熱鬧的網友之外，也有許多當地華人特地找上「金牌講師」，帶他去醫院打流感疫苗、請吃飯等等，也有一派認為他影響了當地華人的形象，憤怒地向美國移民局舉報「丁胖子金牌講師」身分違法，不過截至今（17）日，他依舊照常發出新影片，看出暫時還沒受到影響。

▲整天要飯的行程結束後，金牌講師也會對鏡頭大喊：「啥也不是，散會」。（圖／取自YT@丁胖子金牌講師）
▲整天要飯的行程結束後，金牌講師也會對鏡頭大喊：「啥也不是，散會」。（圖／取自YT@丁胖子金牌講師）

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