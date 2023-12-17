盧貝松拍《人犬》救援流浪狗！挖掘內心傷痛：我與父親關係很差

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電影選曲上的考量，盧貝松認為重點是要符合劇情，不是因為個人喜好而挑選：「例如小男孩坐輪椅，12歲時遇到戲劇老師教他演戲，告訴他說『透過演戲你可以成為你想要的樣子，如果你不喜歡現在的樣子就成為其他人吧！可以是王子、國王、樹木』，於是他透過演戲得以存在在世界上。」後續男主角在變裝皇后表演找到工作，但他肢體受限無法表演瑪丹娜、卓别林的曲目，因此最後選擇在表演時不太會移動的法國歌手愛迪·琵雅芙（Édith Piaf）的歌演繹。
《人犬》中的男主角從小受虐，盧貝松提到自己有關注到一條虐童新聞：「我看到新聞上說，父親把兒子丟進狗籠囚禁4年，讓我好奇這孩子發生了什麼事？在獲救後續的5年、10年過得如何？」但他強調不只是因為這件事才創作出電影：「這個故事不只是一篇報導開始，在美國很多地方包括羅馬尼亞都有，有個小女孩被關6年，在美國很多地方都有利用動物互鬥賺錢的手法。」
盧貝松說不是以這些新聞作為靈感，而是設身處地去想小孩成長後會變成怎樣的人：「不是變成大壞人，就是走向正途成為好人，每個人都會面臨這樣的抉擇，面對苦痛希望別人也跟著痛苦？還是想幫助對方走出困境呢？」這樣的訊息是他想傳達的關鍵。
《人犬》中的「丈夫」角色都被設定為壞人，盧貝松笑說：「我想呈現的是人在這樣的絕境下，其他人到底有沒有幫忙？但大部分人是選擇利用、佔便宜。」盧貝松認為在社會上，大多數經歷過痛苦的人才會願意伸出援手，這也令他開始反思自己與家人的關係：「我剛回想一下，我其實跟原生父親關係不太好，跟繼父關係也非常差，我其實沒有意識到要做這樣的設定，現在想想好像有關聯。」
曾來台拍攝《露西》等片，盧貝松此次再度來台，希望大家專注在電影《人犬》上發問，因此其妻子、製片維吉妮貝松幫忙緩頰說：「我們很愛台北，我們來過很多次，而且一直回來，還帶很多人回來，大家不用擔心！」在後續的平面訪問，盧貝松解釋：「其實是因為我們忙這部電影兩年，變得非常敏感，唯一想要的就是聚焦這部影片。」男主角卡賴伯說：「我來自德州，遠道而來宣傳《人犬》，很期待與觀眾們交流觀影心得。」另外盧貝松也說自己會帶卡賴伯去吃小籠包。《人犬》將於12月29日在台上映。
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