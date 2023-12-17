愛莉莎莎力挺柯文哲被質疑收錢！她駁斥業配：抓到願賠100倍
百萬YouTuber愛莉莎莎15日發布與柯文哲共度一天的專訪影片，並大方說出自己的粉絲有70%支持柯文哲，引發外界熱議，她也飽受反對者的謾罵，有網友在Dcard論壇發文，質疑網紅有收取業配的嫌疑，愛莉莎莎不忍了，現身留言區表示，歡迎大家檢視，如果被抓到願意賠錢100倍！
記者江芷稜／綜合報導
愛莉莎莎在影片的開頭就透露，自己很關注明年選舉，所以提問網友支持誰，結果自己的年輕粉絲有70%都選擇柯文哲，所以主動聯繫對方助理，才獲得貼身跟拍一天的機會，並特別強調是自己提出邀請，製作政治議題的影片沒有涉及利益，沒有金錢往來，澄清並非業配。
有網友昨（16）日在Dcard論壇發文，表示每個網紅拍片都有業配的意味，質疑柯文哲有付錢給愛莉莎莎，等同是買廣告業配，喊話要檢察官調查一下，結果反而被多數網友圍剿，要他拿出證據來。針對網友質疑，愛莉莎莎也不忍了，直接現身留言區說，「歡迎檢查！抓到我有收錢的話，我賠100倍給你唷，加油！」獲得不少粉絲狂推文支持！
目前愛莉莎莎這支影片觀看次數突破129萬次，獲得熱烈反應，贊成與反對聲浪都有，她也在IG上吐露心聲，強調「至少我沒有愧對我的良知」，因為這支影片收到不少粉絲抖內捐錢，愛莉莎莎表示「看到很多人donate我！真的感謝！但我覺得假如大家覺得支持的話，就把錢給更需要的人」，並附上柯文哲的捐款網址，讓不少民眾黨支持者感動不已，紛紛留言「媽呀，妳這句話我哭慘～謝謝有妳支持窮鬼黨」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁