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飛舊金山新選擇！星宇航空正式首航　SNOOPY上機一起飛

▲星宇航空特別安排SNOOPY玩偶陪著首航旅客橫跨太平洋回到家鄉。（圖／星宇航空提供）
▲星宇航空特別安排SNOOPY玩偶陪著首航旅客橫跨太平洋回到家鄉。（圖／星宇航空提供）

記者林志怡／台北報導

星宇航空昨（16）日正式首航美國第二個航點-舊金山，為往來亞洲及北美間的旅客提供更優質舒適的選擇，航班順利於23:48起飛。此次首航特別邀請誕生於舊金山灣區的SNOOPY和查理布朗人偶共襄盛舉，明（2024）年也將陸續開啟清邁、台中國際航線、西雅圖等航線。

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星宇航空執行長翟健華表示，舊金山作為星宇航空第二個北美航點，透過目前的亞洲區域航網和洛杉磯、舊金山兩條長程航線，將使往返北美及亞洲各大城市的旅客更為便利，首航舊金山是星宇航空嶄新的里程碑，未來將持續擴張航點，明年1月18日開航清邁、第二季開航台中國際航線，並預計於下半年開航西雅圖，建構更緊密的航網，提供旅客超越期待的飛航新選擇。

此外，這次首航由SNOOPY人偶遊行率先為今日的首航揭開序幕，SNOOPY和查理布朗人偶帶領星宇航空空服員及運務員，伴隨輕快音樂巡迴航廈與旅客互動，並沿途發放SNOOPY造型餅乾，且SNOOPY主題也一路延伸至首航候機室，並於此首度公開亮相星宇航空攜手7-11推出的SNOOPY限定聯名商品。

為歡慶新航線起飛，星宇航空替舊金山航線的旅客準備了多樣的質感好禮，於台北出發飛往舊金山的航班贈送，今日每位首航乘客皆可獲得SNOOPY硬殼收納包及與Jetfi美國1GB eSIM，讓旅程更為輕鬆便利。於即日起至2024年5月20日止，台北出發前往舊金山的全艙等旅客皆可獲得「舊金山城市款」或「飛行追夢款」限量SNOOPY主題行李吊牌。

星宇航空也分別與頂級保養品牌LA MER海洋拉娜及視聽界翹楚Sony合作，提供1月20日前搭乘此航線台北出發的頭等艙及商務艙旅客海洋拉娜25週年紀念限定「手工高訂臻藏化妝箱」，12月31日前搭乘的頭等艙旅客則另外加碼贈送頭等艙同型號Sony WH-1000XM5耳罩式無線藍牙降噪耳機。

星宇航空台北-舊金山航線以全新Airbus廣體客機A350執飛，全艙等共306個座位，包含頭等艙4個、商務艙26個、豪華經濟艙36個及240個經濟艙座位，配合舊金山開航，星宇航空更與來自台灣的米其林三星餐廳-態芮合作，共同為台北飛往舊金山航線的頭等艙設計五道全新菜色，讓旅客在三萬英尺的高空中可以享受到最極致奢華的味蕾饗宴。

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