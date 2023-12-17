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盧貝松攜《人犬》旋風來台！坎城影帝卡賴伯驚爆「與狼群住一起」

▲盧貝松攜新電影《人犬》來台宣傳，坎城影帝卡賴伯自爆，為詮釋角色與狼群住一起。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲盧貝松攜新電影《人犬》來台宣傳，坎城影帝卡賴伯自爆，為詮釋角色與狼群住一起。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者黃雅琪／台北報導

電影《人犬》今（17）日在台灣舉行記者會，法國名導盧貝松率製片維吉妮貝松、坎城影帝卡賴伯蘭李瓊斯出席。卡賴伯在片中演出受虐兒，為真實演繹角色情緒，他還特別與狼群住在一起，並坐輪椅生活體會身障人士的感受。

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▲盧貝松、卡賴伯蘭李瓊斯，因電影《人犬》首度合作。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲盧貝松、卡賴伯蘭李瓊斯，因電影《人犬》首度合作。（圖／記者吳翊緁攝影）
首次與坎城影帝卡賴伯合作，名導盧貝松直誇他是當今唯一能演出該角色的演員、表現極佳：「只有他能夠演出，我很幸運能夠找到他！」製片維吉妮貝松提到，當初盧貝松給他看過卡賴伯的照片，她才驚覺卡賴伯演過很多部電影她都有看：「看完後立刻勾起大量回憶，也因此立刻決定『就是他了！』」

▲導演盧貝松（右起）、製片維吉妮貝松、坎城影帝卡賴伯蘭李瓊斯，來台出席《人犬》記者會宣傳。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲導演盧貝松（右起）、製片維吉妮貝松、坎城影帝卡賴伯蘭李瓊斯，來台出席《人犬》記者會宣傳。（圖／記者吳翊緁攝影）
對於能夠主演電影《人犬》，卡賴伯很感激能有這樣的機會：「整個團隊的堅持，一步步陪著我！」能與盧貝松合作拍攝，對他而言像是美夢成真般的事情：「不只是身為演員，我也是一名熱愛盧貝松電影的人，能在他的協助下完成艱難的拍攝工作，我很幸運！」卡賴伯狂讚盧貝松非常敬業：「他總是第一個到、最後一個走，吃早餐時都在聊電影，他對電影熱愛的程度是會令演員想效法的。」

電影《人犬》開拍前，卡賴伯與劇組耗時半年的時間籌備前置作業，因此實際到法國拍攝時心情已經放鬆許多：「最重要的是對導演的信任。」他為角色上芭蕾舞課、唱歌課，還跟「狼群」住在一起生活，也為了身障人士角色的詮釋，特別向醫師諮詢關於脊椎受傷的醫學知識，並長期體會坐在輪椅上生活的感受。《人犬》將於12月29日在台上映。

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