高市毒防局愛與陪伴親子童玩闖關同樂會 小港區歡樂登場
高市毒防局舉辦「愛與陪伴親子童玩闖關同樂會」系列活動，獲得市民熱烈回響，特於聖誕節前的週日（17日）再至小港區社教館廣場歡樂登場，吸引 300 組親子同樂，立委許智傑、賴瑞隆、議員曾麗燕，李順進、黃彥毓、鄭光峰等代表、教育部高雄市聯絡處戴一督導、小港區區長周益堂以及在地里長、社教館館長沈坤佑、小港醫院院長郭昭宏、高雄市藥師公會理事長張盈棠、善慧恩慈善基金會董事長彭貴春、觀護協會榮譽理事長周玉枝、各級學校家長會長協會理事林哲民、臨床心理師公會理事羅復懷、宇智心理治療所所長黃宇達、藥師林幸諼、張順良等均熱情出席活動。
記者蔡佳宏／高雄報導
本活動以鼓勵親子家庭參加健康休閒活動，促進家庭關係與毒品防制為主軸，並共同關懷涉毒高風險家庭，規劃趣味互動反毒闖關遊戲、高人氣童玩，融合識毒、拒毒、戒毒、認識多元輔導資源等，提升親子毒品防制知能，共同預防毒品的危害，也提升家庭支持力。毒防局也對闖關成功的親子組再加碼餐盒及關東煮，讓家長陪伴孩子一起暖呼呼的共度歡樂假日。
本次闖關也透過氣球急急棒遊戲，讓參與親子特別認識毒防局全國首創的AI科技輔導，通過「風險因子愛注意」、「保謢因子愛加強」、「高風險自動預警」、「ICARES(AI+全人照護)」，最後到達終點「預防成功」，同時設攤展示今年獲得政府服務獎的AI科技輔導，讓民眾了解毒防局以科技創新應用，提供更貼心溫暖的為民服務。
毒防局局長林瑩蓉強調，愛與陪伴是維繫家庭關係的重要因子，用關心、諒解、陪伴讓藥癮者能更堅定的脫離毒癮，本系列活動已在鼓山、鳳山、大寮、小港辦理，未來將持續至各區推動，以關懷涉毒高風險家庭、強化家庭支持力為出發，並深入社區家庭建立正確的毒品防制觀念。
教育部高雄市聯絡處、高雄市警察局、消防局、勞工局訓練就業中 心、教育局家庭教育中心、善慧恩慈善基金會、米迦勒社會福利協會、更生保護會高雄分會、屏東沐恩之家也共同參與活動設攤，進行毒品防制等宣導。