以哈第二波談判！以總理下令解救人質：進攻才促成停火協議
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）16日暗示，由卡達居中斡旋的新一起談判正在進行中，目的是解救被巴勒斯坦武裝組織哈馬斯扣留在加薩的人質，而他也堅稱這是有鑒於此前以軍猛烈進攻帶來的壓力才促成第一波人質獲釋，更強調要持續保持這種壓力，「否則以色列就會一無所有」。
國際中心楊智傑／綜合報導
《路透》報導指出，納坦雅胡在16日的電視記者會上堅稱，是以色列的進攻才促成11月的人質獲釋協議，並矢言要對哈馬斯維持這種強大的軍事壓力，以求最終將其剷除。他強調，向談判小組下達的指令也是在這種壓力下作為基礎的，「如果沒有這種壓力，我們將一無所獲」。
對於新一波的談判，納坦雅胡則表示不會透露會晤細節，否則可能會犯一個錯誤，「那就是將以方的計算轉達給哈瑪斯和全世界」，不過此前，以色列情報局「摩薩德」（Mossad）負責人巴爾內亞（David Barnea）15日在歐洲會見了卡達總理穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani），埃及消息人士則稱以色列對達成新停火協議持更開放態度。
哈馬斯發言人哈姆丹（Osama Hamdan）則稱，惟侵略完全停止時才會釋放在加薩的人質，重申須由透過談判達成協議。