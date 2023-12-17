搶韓國女神簽名排整夜 安芝儇揭台灣「獨有現象」：很神奇！
台鋼雄鷹今（17日）在冬季聯盟冠軍戰交手日職紅隊，力拚今年度第二座冠軍，台鋼集團啦啦隊「Wing Stars」、韓國超人氣女神安芝儇也現身球場加油，並舉辦粉絲簽名會，聽聞有球迷為了她徹夜排隊，讓這位韓國女神直呼太感動，並揭露台灣獨有的現象，感覺很神奇。
記者路皓惟/斗六報導
安芝儇過去在韓國時從未參加過簽名會，當球迷要求她用中文簽名時，她也努力滿足粉絲們。她表示：「這是很特別經驗，聽說有粉絲徹夜排隊，讓我很感動。」被粉絲們深深感動，安芝儇笑說自己簽名時特別認真，這是第一次簽這麼多名字、寫這麼多字。
安芝儇對台灣人的熱情印象深刻，跟韓國粉絲完全不同，她指出，在韓國啦啦隊隊員不會這麼被關注，也不會被媒體採訪，所以感覺有一點生疏。
「平常在韓國只有球場附近會被認出，但在台灣不管在哪裡都被認出，一直聽到有人喊我的名字『安芝儇』，甚至還追過來合照，感覺蠻神奇的。」她說。
近2個月安芝儇頻繁在韓國與台灣之間往返，過去兩週趁著空檔造訪台北、高雄、台南和雲林等地，除了拍攝旅遊短片、還體驗麵包製作和採番茄，她說：「台灣每一個城市都很精彩、很有特色，高雄的度假氛圍也很像釜山。」
雖然中職新賽季還沒開打，但不僅粉絲迫不及待看她在球場跳舞應援，安芝儇也很期待新球季的到來，「台灣球迷很熱情，希望快一點開季。」
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