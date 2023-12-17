林宥嘉唱到一半痛哭流涕！出道16年全說了 「別讓恐懼吞噬內心」
林宥嘉的「idol 2023 世界巡迴演唱會」於今（17）日來到最終場，他唱完歌曲〈走鋼索的人〉後，突然痛哭，邊說還邊擤鼻涕，出道16年的他感性揭開內心話，提到自己是在迷惘時奮力一搏，才實現當歌手的夢想，以過來人身分建議：「不要讓恐懼吞噬你的心。」
記者吳雨婕／台北報導
林宥嘉透露，歌曲〈走鋼索的人〉是19歲的時候唱的，「每個人都會面對迷惘，我多麼幸運，我在迷惘的時候奮力一搏，實現我的夢想，是很幸福、感動的，唱這首歌的時候電視台的後台，我覺得到了天堂……」話還沒說完，他已經哭得一把鼻涕、一把眼淚，林宥嘉提到，當年上節目會緊張、害怕，「當你越害怕的時候，力量越小，遇到害怕一定要告訴自己，力量會越小，不要讓恐懼吞噬你的心。」
林宥嘉罕見曝光當年參加《超級星光大道》的心情，「一開始在節目上，也不太知道自己的聲音長什麼樣子，我花很多年才開始對自己的聲音有信心，一路以來很幸運，我的淚水是感動的，我真的很幸福，遇到很棒的音樂人。」他坦言，當年19歲的自己，根本沒辦法想像自己30多歲的樣子，甚至結婚、當爸，「如果說37歲的我跟19歲的我有很多不一樣，但是也有幾個地方是一樣的，我的天賦越用越多。我在人生中也是有害怕的時候、過不去、怕到沒有力氣的時候，原來無論是37歲、不管幾歲都會怕啊。」
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