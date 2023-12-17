隔空開戰！鄭文燦駁「金主毒害桃園」指控　黃國昌再提4點嗆不齒

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黃國昌透露，吳有信是在外打著鄭文燦招牌，囂張嗆聲自己直通桃市府，可以處理汙染整治的鄭文燦大金主，還說「吳有信與鄭文燦及民進黨的好關係，更清楚地反映在2022年桃園市長選舉」吳有信不僅是鄭運鵬的重要輔選幹部，更直接登上去年桃園市長的造勢舞台。讓黃國昌批「整起事件宛如台南郭再欽事件翻版」，取得土地、非法填埋有毒廢棄物、謀取不法暴利一條龍。
針對指控，鄭文燦也在臉書上反擊「真實惡意與政治利益，讓黃國昌不斷扭曲事實」，這樣的指控沒有法律人該有的水準，也失去從政者該有的格調。
鄭文燦說，他跟吳有信先生從未有金錢往來，也未接受政治獻金，更沒有在市府有任何特權，侑晉科技是在他擔任市長以前，就已有環保執照。黃國昌的指控是基於政治考量的烏賊戰術，而去年桃園市長選舉期間，在各地方的後援會，他都有受邀上台致詞，但並不代表他要為每個上台的人的行為背書，台上有十幾個人，吳有信是其中之一，這樣的照片，被黃國昌當作吳有信是金主的邏輯與證據，這種任意連結，嗆「是一個法律人該有的水準嗎？」
鄭文燦也反擊，黃國昌自己也曾和顏寬恆同台，難道黃國昌就認同顏家的所做所為，代表了黃國昌為顏家佔用國有地的行為背書嗎？鄭文燦稱面對環保犯罪，他是採取主動策略，因此他才會成立「檢調警環打擊環保犯罪平台」，在這種跨單位的合作下，有誰能隻手遮天，護航環保犯罪行為。「大家這樣的打拼努力，反而被黃國昌，用造勢活動照片，影射是協助不肖業者，這根本是顛倒黑白。」
雙方不斷空戰，黃國昌稍早再度於臉書上發文，砲轟鄭文燦「不僅沒有向桃園市民道歉，反而意圖用潑糞的方式，移轉問題焦點，令人不齒。」黃國昌提到，吳有信在2018年一口氣捐給鄭文燦100萬元，明顯違反《政治獻金法》規範的個人捐款10萬上限，事後才因此遭到退回。「鄭文燦你還敢說吳有信不是你的金主？公然說謊！」
黃國昌嗆鄭文燦最可恥的是，針對他所揭發的醜聞，鄭文燦為了移轉問題焦點，竟然還敢抹黑說「黃國昌自己也曾和顏寬恒同台」。因此他公開挑戰鄭文燦，要求他提出他和顏寬恒同台的照片「如果提不出來，請你公開道歉！」
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