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隔空開戰！鄭文燦駁「金主毒害桃園」指控　黃國昌再提4點嗆不齒

▲民眾黨不分區立委黃國昌指控鄭文燦。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨不分區立委黃國昌指控鄭文燦。（圖／民眾黨提供）

記者林莞茜／綜合報導

民眾黨不分區立委被提名人黃國昌今（17）日在臉書發文指出，侑晉科技公司及負責人吳有信遭桃園地檢署起訴，並透露吳有信是行政院副院長鄭文燦的大金主，更痛批整起事件宛如台南郭再欽事件翻版；對此，鄭文燦發布7點聲明回應，強調自己跟吳有信從未有金錢往來，也未接受政治獻金，更沒有在市府有任何特權，反擊黃國昌的指控是基於政治考量的烏賊戰術，稍早黃國昌又再度在臉書上提出三點回應，嗆鄭文燦不僅沒有向桃園市民道歉，反而意圖用潑糞的方式，移轉問題焦點，令人不齒。

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黃國昌表示，近日桃園地檢署起訴侑晉科技公司及負責人吳有信，自2017年起非法亂倒有害事業廢棄物高達675噸，不法獲利高達1億534萬餘元，檢方對吳有信求處15年重刑。吳有信不僅非法向電子、化學製造業收受強酸強鹼廢液等，將熔煉回收廢五金之處理設備作實一般焚化爐之用。更過分的是，明知其所產出的集塵灰含有世紀之毒戴奧辛、廢爐渣含有重金屬，為降低清理成本，還是昧著良心交由非法業者非法棄置，毒害環境、海撈數千萬！

▲黃國昌指吳有信毒害桃園，是郭再欽事件翻版。（圖／取自黃國昌臉書）
▲黃國昌指吳有信毒害桃園，是郭再欽事件翻版。（圖／取自黃國昌臉書）
黃國昌透露，吳有信是在外打著鄭文燦招牌，囂張嗆聲自己直通桃市府，可以處理汙染整治的鄭文燦大金主，還說「吳有信與鄭文燦及民進黨的好關係，更清楚地反映在2022年桃園市長選舉」吳有信不僅是鄭運鵬的重要輔選幹部，更直接登上去年桃園市長的造勢舞台。讓黃國昌批「整起事件宛如台南郭再欽事件翻版」，取得土地、非法填埋有毒廢棄物、謀取不法暴利一條龍。

針對指控，鄭文燦也在臉書上反擊「真實惡意與政治利益，讓黃國昌不斷扭曲事實」，這樣的指控沒有法律人該有的水準，也失去從政者該有的格調。

鄭文燦說，他跟吳有信先生從未有金錢往來，也未接受政治獻金，更沒有在市府有任何特權，侑晉科技是在他擔任市長以前，就已有環保執照。黃國昌的指控是基於政治考量的烏賊戰術，而去年桃園市長選舉期間，在各地方的後援會，他都有受邀上台致詞，但並不代表他要為每個上台的人的行為背書，台上有十幾個人，吳有信是其中之一，這樣的照片，被黃國昌當作吳有信是金主的邏輯與證據，這種任意連結，嗆「是一個法律人該有的水準嗎？」

鄭文燦也反擊，黃國昌自己也曾和顏寬恆同台，難道黃國昌就認同顏家的所做所為，代表了黃國昌為顏家佔用國有地的行為背書嗎？鄭文燦稱面對環保犯罪，他是採取主動策略，因此他才會成立「檢調警環打擊環保犯罪平台」，在這種跨單位的合作下，有誰能隻手遮天，護航環保犯罪行為。「大家這樣的打拼努力，反而被黃國昌，用造勢活動照片，影射是協助不肖業者，這根本是顛倒黑白。」

▲鄭文燦說國家兒童未來館是有遠見的決定，能接軌國際，讓台灣走向未來。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.12.8）
▲鄭文燦回應黃國昌的指控，並嗆「真實惡意與政治利益，讓黃國昌不斷扭曲事實」。（資料照／記者吳嘉億攝）
雙方不斷空戰，黃國昌稍早再度於臉書上發文，砲轟鄭文燦「不僅沒有向桃園市民道歉，反而意圖用潑糞的方式，移轉問題焦點，令人不齒。」黃國昌提到，吳有信在2018年一口氣捐給鄭文燦100萬元，明顯違反《政治獻金法》規範的個人捐款10萬上限，事後才因此遭到退回。「鄭文燦你還敢說吳有信不是你的金主？公然說謊！」

黃國昌嗆鄭文燦最可恥的是，針對他所揭發的醜聞，鄭文燦為了移轉問題焦點，竟然還敢抹黑說「黃國昌自己也曾和顏寬恒同台」。因此他公開挑戰鄭文燦，要求他提出他和顏寬恒同台的照片「如果提不出來，請你公開道歉！」

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