孟耿如難敵林宥嘉魅力！抱愛女罕見現身 身旁不見黃子佼
林宥嘉於今（17）日在台北小巨蛋舉行「idol 2023 世界巡迴演唱會」第三場，也是台北的壓軸最終場，與林宥嘉同是節目《超級星光大道》出身的李宣榕、潘裕文、周定緯等人也現身觀賞演唱會，連黃子佼的太太孟耿如，也全身包緊緊抱著女兒低調現身。至於近日宣布回歸的炎亞綸也悄悄來看演唱會，則是在Threads上分享在小巨蛋的照片，可見林宥嘉的魅力。
記者吳雨婕／台北報導
孟耿如在老公黃子佼捲入「#MeToo」風暴後，一直陪伴在老公身旁，她上一次現身是今年9月出席客家電視台活動時，相隔3個月孟耿如罕見現身公開場合，她戴著黑色帽子、口罩，一身輕便裝束，抱著女兒沒有接受媒體訪問，從後台快速低調入場，氣色也不錯，看起來似乎漸漸走出先前事件的陰霾，而她身旁並沒有看見黃子佼的身影。
林宥嘉演唱會上，分享演唱會主題是「逃出黑洞」，他提到：「從殘破的碎片找出答案，一個人能逃出黑洞，從來不是靠自己，我試著用我理解的道理，探討生命每一刻，甚至知道所謂的英雄，是每一個人都不完美。如果你準備好今天3個小時，和我們一起逃出黑洞的感覺的話，這輩子尖叫過嗎？請跟著導覽員林宥嘉，給我一個你從出生到現在最大聲的尖叫聲。」粉絲立刻回以熱烈尖叫。
※【NOWnews 今日新聞
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