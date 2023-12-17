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吳慷仁破影史紀錄！列第3位「金馬、金鐘雙料影帝」　41歲就奪獎

▲41歲吳慷仁成為第3位「金馬、金鐘雙料影帝」，破影史奪2獎最年輕獲獎者紀錄。（圖／NOWnews攝影中心）
▲41歲吳慷仁成為第3位「金馬、金鐘雙料影帝」，破影史奪2獎最年輕獲獎者紀錄。（圖／NOWnews攝影中心）

記者黃雅琪／綜合報導

吳慷仁以《富都青年》拿下第60屆金馬獎影帝、《一把青》獲金鐘獎最佳男主角，成為史上第三位「雙料影帝」，歷任雙料影帝常楓、郎雄，在達成兩獎紀錄時分別為51歲和67歲，今年41歲的吳慷仁也成為該項成就上「最年輕紀錄保持人」，內斂演技深獲觀眾認同。

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▲常楓一生熱愛表演，叱吒影壇70年。（圖／翻攝上海國際電影節微博）
▲常楓為第一任「雙料影帝」，叱吒影壇長達70年。（圖／翻攝上海國際電影節微博）
第一任「雙料影帝」為台灣資深演員常楓，他先在1976年《香花與毒草》拿下金馬獎影帝，接著又憑藉1984年《華視劇展：兩種結尾》、1986年《華視劇展：秋月春風》成為金鐘獎視帝，更於2015年獲頒金鐘獎特別貢獻獎；2022年2月9日常楓辭世，享耆壽98歲。

▲《推手》是李安的長片處男作，圖為男主角郎雄。（圖／IMDb）
▲郎雄與李安導演合作《推手》拿下金馬獎影帝。（圖／IMDb）
第二任「雙料影帝」為台灣資深演員郎雄，1991年與李安合作拍攝《推手》，以60歲高齡獲選金馬獎影帝；此後兩人又在1993年《囍宴》合作，郎雄再獲金馬獎最佳男配角獎。1997年郎雄以《夢土》獲得金鐘獎最佳男主角獎；2002年郎雄病逝，享壽72歲。

▲吳慷仁在《富都青年》演活生存於社會底層的小人物。（圖／金馬執委會提供）
▲吳慷仁在《富都青年》演活生存於社會底層的小人物。（圖／金馬執委會提供）
台灣影評人協會理事朱哲輝，在臉書「Alan的影劇娛樂閒聊」提到：「吳慷仁在《富都青年》裡詮釋在幽暗處生存，沒有身分證明的聾啞邊緣青年，的確非常出色。後段那場在監獄裡跟輔導人員對談的情緒抒發戲，就是標準的得獎場了。憤懣不解、苦痛壓抑傾瀉而出，瘖啞奮力地吐出求死心境，表演極具渲染力、扣人心弦；尤其那場監獄兄弟會面，全程手語，安靜無聲，無聲勝有聲。」

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