吳慷仁破影史紀錄！列第3位「金馬、金鐘雙料影帝」 41歲就奪獎
吳慷仁以《富都青年》拿下第60屆金馬獎影帝、《一把青》獲金鐘獎最佳男主角，成為史上第三位「雙料影帝」，歷任雙料影帝常楓、郎雄，在達成兩獎紀錄時分別為51歲和67歲，今年41歲的吳慷仁也成為該項成就上「最年輕紀錄保持人」，內斂演技深獲觀眾認同。
記者黃雅琪／綜合報導
第一任「雙料影帝」為台灣資深演員常楓，他先在1976年《香花與毒草》拿下金馬獎影帝，接著又憑藉1984年《華視劇展：兩種結尾》、1986年《華視劇展：秋月春風》成為金鐘獎視帝，更於2015年獲頒金鐘獎特別貢獻獎；2022年2月9日常楓辭世，享耆壽98歲。
第二任「雙料影帝」為台灣資深演員郎雄，1991年與李安合作拍攝《推手》，以60歲高齡獲選金馬獎影帝；此後兩人又在1993年《囍宴》合作，郎雄再獲金馬獎最佳男配角獎。1997年郎雄以《夢土》獲得金鐘獎最佳男主角獎；2002年郎雄病逝，享壽72歲。
台灣影評人協會理事朱哲輝，在臉書「Alan的影劇娛樂閒聊」提到：「吳慷仁在《富都青年》裡詮釋在幽暗處生存，沒有身分證明的聾啞邊緣青年，的確非常出色。後段那場在監獄裡跟輔導人員對談的情緒抒發戲，就是標準的得獎場了。憤懣不解、苦痛壓抑傾瀉而出，瘖啞奮力地吐出求死心境，表演極具渲染力、扣人心弦；尤其那場監獄兄弟會面，全程手語，安靜無聲，無聲勝有聲。」
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