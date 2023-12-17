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屏東造勢湧三萬人！侯友宜喊：成立經濟內閣　拼每年1800萬觀光客

▲國民黨總統候選人侯友宜屏東大造勢，現場湧入3萬人。（圖／侯辦提供）
▲國民黨總統候選人侯友宜屏東大造勢，現場湧入3萬人。（圖／侯辦提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜今（17）日屏東聯合競選總部成立大會，現場湧入近三萬名鄉親，展現侯友宜在屏東的超高人氣。侯友宜表示，未來一定讓兩岸和平穩定，並成立一個經濟內閣，更要全力來拚每年觀光客破1800萬人的目標，讓屏東未來的觀光客，就像今天的造勢現場滿滿滿。 

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前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、屏東縣議長周典論、立委候選人黃明賢、山地原住民立委候選人盧縣一，不分區提名人蘇清泉、謝龍介、柯志恩，及所有黨籍屏東縣議員、各級民代今天皆到場力挺。

侯友宜表示，剛剛從媽祖廟走到舞台，沿路上許多鄉親一直拉自己的手，為的就是寄託他們對台灣的未來及希望，要深深感謝，所有偉大屏東鄉親的支持，也要感謝台灣這塊土地的培養、感謝中華民國可以讓我們能夠立足，對自己而言，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的厝」，這個信念永遠不會改變，會繼續為台灣、為人民拚安全。

「這八年來大家過得好嗎？」侯友宜說，人民都在反映日子過得不好，今年經濟是14年來最差，貧富差距越差越大，但我們完全看不到政府在做什麼，現在大家都擔心會不會發生戰爭，賴清德說義務役不會上戰場，但「別騙了」，台灣是海島，只要戰爭發生，大家都沒有退路。而侯選人之中，只有侯友宜有真槍實彈的經驗，能夠讓兩岸維持和平，並盡最大的力量，避免戰爭發生，大家可以過一個平安的日子。

侯友宜指出，不只要維持兩岸和平穩定，更要成立一個經濟內閣，帶領護國神山群布局全球、拚經濟，不像民進黨空嘴薄舌。侯友宜也說，自己看到屏東的問題，所以提出開放外籍移工解決農業缺工，老人健保排富免費、老農津貼1萬元，還要屏東的農漁產品，能夠外銷出去；而屏東最重要的觀光業，更要全力來拚每年1800萬人的目標，讓屏東充滿觀光客，就像今天的造勢現場一樣多。

侯友宜最後也說，3的英語是「three」，台語就是「水」，更代表三張選票，明年1月13日，一張總統侯友宜，一張區域立委黃明賢/山地原住民盧縣一、一張不分區國民黨，讓侯友宜、趙少康來當大家的靠山，促成政黨輪替，下架民進黨。

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