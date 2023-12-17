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市政有學聲論壇　陳其邁鼓勵學生參與市政擘畫高雄未來

▲今天學聲論壇共有45位大專院校新鮮人及高中生，來到「淨零學院」與市長陳其邁暢談市政與校園大小事。（圖／高市府教育局）
▲今天學聲論壇共有45位大專院校新鮮人及高中生，來到「淨零學院」與市長陳其邁暢談市政與校園大小事。（圖／高市府教育局）

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市教育局與高雄學生民主聯盟於今（17）日舉行「市政有學聲－2023高雄市政學生論壇」，市長陳其邁除與學生對談外，學生們也針對市政、城市發展踴躍提出諸多建言。陳其邁表示，學生權益與公民參與是市府發展的重要方針，讓市政持續有「學聲」，一同擘畫高雄未來。

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▲陳其邁並期許校園事務推展能更符合學生需求，讓高雄成為更友善的城市。。（圖／高市府教育局）
▲陳其邁並期許校園事務推展能更符合學生需求，讓高雄成為更友善的城市。（圖／高市府教育局）
陳其邁也特別傾聽學生需求，未來將營造更多如「雄校聯社團養成實驗室」的空間，讓青年學生有更多交流討論及學習的場域，跨局處支持青年學子的學習及生活體驗。

▲為強化對談細膩度，教育局更於會前彙整學生意見，請相關局處必須針對議題提出詳細說明，增進政策方針的討論交流，讓與會學生在現行市政基礎上，提出更多樣的建議。（圖／高市府教育局）
▲為強化對談細膩度，教育局更於會前彙整學生意見，請相關局處必須針對議題提出詳細說明，增進政策方針的討論交流，讓與會學生在現行市政基礎上，提出更多樣的建議。（圖／高市府教育局）
「市政有學聲－高雄市政學生論壇」今年是第三年舉行，分別已於110年、111年辦理兩次，成為學生積極參與市政發聲的重要平台；市長陳其邁親率各局處首長與代表與學生對談，內容從學生們關心的學生參與校園事務、交通安全及城市建設等，期待透過論壇的交流，讓相關施政規劃納入更多樣的聲音。

今天論壇共有45位大專院校新鮮人及高中生，來到「淨零學院」暢談市政與校園大小事，「淨零學院」是高雄走向淨零排放新世代的重要指標，高雄市政府宣示積極投入並推動淨零環境教育，努力打造減碳生態系城市。

現場參與學生尤其關注觀光城市、教育與學生權益、藝術文化或音樂、道路與交通、環境保護與永續發展等5大議題，透過現況分析、充分對談，提出具體可行的推行方向與解決策略。

為強化對談細膩度，教育局更於會前彙整學生意見，請相關局處必須針對議題提出詳細說明，增進政策方針的討論交流，讓與會學生在現行市政基礎上，提出更多樣的建議。

陳其邁也就各項議題與學生交流互動，請各局處針對相關市政議題提出精進作為。在學生權益與校園事務參與上，未來將強化各教育階段學生參與機會及意見表達，讓學生從小就學習民主參與，讓校園能更貼近親師生需求。

道路安全部分，學生關注媽祖港橋交通疏運及行車安全，陳其邁指示協助上放學時間進行疏導；另對於學生提出標線型人型道的運用，現場也有充分的討論與交流。

陳其邁並期許校園事務推展能更符合學生需求，讓高雄成為更友善的城市。也期勉學生能持續關心市政與社會現況，積極實踐公民參與，讓市政持續有學聲，一同擘畫高雄美好未來。

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