市政有學聲論壇　陳其邁鼓勵學生參與市政擘畫高雄未來

我是廣告 請繼續往下閱讀
「市政有學聲－高雄市政學生論壇」今年是第三年舉行，分別已於110年、111年辦理兩次，成為學生積極參與市政發聲的重要平台；市長陳其邁親率各局處首長與代表與學生對談，內容從學生們關心的學生參與校園事務、交通安全及城市建設等，期待透過論壇的交流，讓相關施政規劃納入更多樣的聲音。
今天論壇共有45位大專院校新鮮人及高中生，來到「淨零學院」暢談市政與校園大小事，「淨零學院」是高雄走向淨零排放新世代的重要指標，高雄市政府宣示積極投入並推動淨零環境教育，努力打造減碳生態系城市。
現場參與學生尤其關注觀光城市、教育與學生權益、藝術文化或音樂、道路與交通、環境保護與永續發展等5大議題，透過現況分析、充分對談，提出具體可行的推行方向與解決策略。
為強化對談細膩度，教育局更於會前彙整學生意見，請相關局處必須針對議題提出詳細說明，增進政策方針的討論交流，讓與會學生在現行市政基礎上，提出更多樣的建議。
陳其邁也就各項議題與學生交流互動，請各局處針對相關市政議題提出精進作為。在學生權益與校園事務參與上，未來將強化各教育階段學生參與機會及意見表達，讓學生從小就學習民主參與，讓校園能更貼近親師生需求。
道路安全部分，學生關注媽祖港橋交通疏運及行車安全，陳其邁指示協助上放學時間進行疏導；另對於學生提出標線型人型道的運用，現場也有充分的討論與交流。
陳其邁並期許校園事務推展能更符合學生需求，讓高雄成為更友善的城市。也期勉學生能持續關心市政與社會現況，積極實踐公民參與，讓市政持續有學聲，一同擘畫高雄美好未來。