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林宥嘉突曝「從過去就喜歡她」！不是丁文琪　點名千萬女歌手

▲林宥嘉點名台下的新生代歌手陳華，驚喜與對方合唱。（圖／記者陳明中攝）
▲林宥嘉點名台下的新生代歌手陳華，驚喜與對方合唱。（圖／記者陳明中攝）

記者吳雨婕／台北報導

林宥嘉一連3天在台北小巨蛋開唱，今（17）日是台北最終場，林宥嘉看到坐在貴賓席上的新生代歌手陳華，立即點名對方，還與之合唱陳華在YT點擊高達2232萬次的歌曲〈想和你看五月的晚霞〉。

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唱完〈巨人的肩膀〉，林宥嘉突然與粉絲分享太太丁文琪生下兒子「酷比」時，醫生、護士會檢查嬰兒的手指頭、聽力是否正常，「雖然這些東西我們早就習以為常，但是其實我非常喜歡跟歌迷分享，如果人生過不去，不要讓恐懼吞噬你的心，記得轉念，感謝一些習以為常的，比如現在還有手指頭，還能抓著蓮蓬頭洗熱水澡、這杯咖啡真好喝，換個念頭感謝一下所謂微不足道的小確幸，感謝擁有的每一天。」

▲林宥嘉在快歌組曲中融入師妹babyMINT薄荷水晶的〈Hellokittybalahcurri hellokitty美味しい〉。（圖／記者陳明中攝）
▲林宥嘉建議粉絲感激微不足道的小確幸。（圖／記者陳明中攝）
演唱會尾聲進入安可環節，林宥嘉突然點名坐在VIP席的新生代實力女聲陳華，與她驚喜合唱〈想和你看五月的晚霞〉，兩人的合作源於在新專輯中林宥嘉與好友嚴爵有一首新歌的合作，因而認識陳華，促成這次的合作，「他（嚴爵）的公司有一位歌手，從過去我就很喜歡，我問嚴爵，她會想來小巨蛋唱看看嗎？她一口答應。我已經很久沒有唱不是我自己的歌了，我們一起唱這首最近很熱門的歌曲，和陳華分享小巨蛋的萬人舞台，送給歌迷當作禮物，是一箭好幾鵰的好事情。」

▲林宥嘉與陳華合唱歌曲。（圖／NOWnews攝影中心）
▲林宥嘉邀請陳華在台北小巨蛋唱歌。（圖／NOWnews攝影中心）
當林宥嘉演唱歌曲〈說謊〉時，台下歌迷排字「IDOL ♥ YOGA」應援，讓現場非常溫馨，而在唱出該曲最後一句歌詞前，林宥嘉也發現了歌迷送上的「大禮」，開心回應：「愛你喔，有結婚的人，這是最好的示範知道嗎？」他笑說：「謝謝你們的愛，完全接收到，我在台北就是好好生活，沒想到我們的歌迷會來這招。」隨後還與1.1萬名歌迷一起大合照。

在唱〈垃圾寶貝〉前，林宥嘉感性爆發，提到過去最困擾他的事情，就是「比較」，「『比較』是一件很中性的事情，可是呢不要在比較中迷失自己，在比較裡面，看到這個人這麼強，看見別人的強項，是正確的事情，同時間要讓你知道，你也是很重要的，他是寶貝、你也是寶貝，這個念頭給了我很多勇氣。」他表示，從來沒想過這系列演唱會會如此成功，讓林宥嘉感嘆：「我很努力，我珍惜我的天賦。」




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