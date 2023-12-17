林宥嘉突曝「從過去就喜歡她」！不是丁文琪　點名千萬女歌手

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演唱會尾聲進入安可環節，林宥嘉突然點名坐在VIP席的新生代實力女聲陳華，與她驚喜合唱〈想和你看五月的晚霞〉，兩人的合作源於在新專輯中林宥嘉與好友嚴爵有一首新歌的合作，因而認識陳華，促成這次的合作，「他（嚴爵）的公司有一位歌手，從過去我就很喜歡，我問嚴爵，她會想來小巨蛋唱看看嗎？她一口答應。我已經很久沒有唱不是我自己的歌了，我們一起唱這首最近很熱門的歌曲，和陳華分享小巨蛋的萬人舞台，送給歌迷當作禮物，是一箭好幾鵰的好事情。」
當林宥嘉演唱歌曲〈說謊〉時，台下歌迷排字「IDOL ♥ YOGA」應援，讓現場非常溫馨，而在唱出該曲最後一句歌詞前，林宥嘉也發現了歌迷送上的「大禮」，開心回應：「愛你喔，有結婚的人，這是最好的示範知道嗎？」他笑說：「謝謝你們的愛，完全接收到，我在台北就是好好生活，沒想到我們的歌迷會來這招。」隨後還與1.1萬名歌迷一起大合照。
在唱〈垃圾寶貝〉前，林宥嘉感性爆發，提到過去最困擾他的事情，就是「比較」，「『比較』是一件很中性的事情，可是呢不要在比較中迷失自己，在比較裡面，看到這個人這麼強，看見別人的強項，是正確的事情，同時間要讓你知道，你也是很重要的，他是寶貝、你也是寶貝，這個念頭給了我很多勇氣。」他表示，從來沒想過這系列演唱會會如此成功，讓林宥嘉感嘆：「我很努力，我珍惜我的天賦。」
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