桂綸鎂緊抱「坎城影帝」好幸福！盧貝松亞洲女神公開 竟不是舒淇
曾執導《露西》聞名國際影壇的導演盧貝松，今（17）日率製片維吉妮貝松、坎城影帝卡賴伯蘭李瓊斯出席電影《人犬》首映會。金馬獎影后桂綸鎂以「神祕嘉賓」之姿驚喜現身，與卡賴伯甜蜜擁抱，盧貝松直誇桂綸鎂：「亞洲最棒的女演員！」而不是曾與他合作《玩命快遞》的舒淇。
記者黃雅琪／台北報導
盧貝松導演新電影《The Weekend Escape周末在台北》（暫譯）今年年中在台灣拍攝時，被爆出桂綸鎂與「韓哥」姜成鎬有參演！而今日盧貝松再為新作《人犬》來台宣傳，桂綸鎂義不容辭現身站台力挺電影，還獻上象徵票房大賣的「大麥花」給大家：「非常榮幸可以跟盧貝松夫婦合作，未來希望有機會可以跟卡賴伯這麼樣優秀的演員一起演戲。」
國際名導盧貝松來台灣，現場擠滿大批影迷朝聖，衝上前爭相合照、簽名。盧貝松要大家在欣賞《人犬》這部電影的時候，當成是在看魔術秀一樣：「不要去想兔子怎麼跑出來，而是體驗鴿子出現的那種震撼感！」他還要大家專注於欣賞卡賴伯在片頭的精湛演出，打趣說：「想睡覺的話，至少開演20分鐘後再睡。」
被盧貝松稱為「變色龍」的卡賴伯笑稱，《人犬》這個角色有很多面向和性格，感覺像是在一部電影中分身飾演許多角色，更是他第一次與124隻狗一起演出，成為此生難忘的經驗，對他來說更是一種美夢成真。身為國際大導的盧貝松也大讚卡賴伯在《人犬》的表演，常常讓他在攝影機後面感動落淚，盧貝松也用中文直呼：「他很棒，電影很棒！」他強調《人犬》有很多情感投射，強力推薦全台觀眾一定要看第二次，可以感受更深！
在全台首場放映後，全場觀眾對於《人犬》中卡賴伯與狗狗相濡以沫的關係相當感動，卡賴伯表示自己投入年少與狗狗相處的經驗，會先躺在地上讓狗狗們熟悉他，之後很快就完全和狗狗玩在一起，真情流露的真實情感，就連寵物訓練師都非常佩服。《人犬》將於12月29日在台上映。
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