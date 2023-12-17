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神祕紙袋人真身是林宥嘉！開唱完偷跑服務台　粉絲暴動點歌

▲林宥嘉扮成紙袋人，在演唱會結束後在小巨蛋服務台加碼開唱。（圖／記者吳雨婕攝）
▲林宥嘉扮成紙袋人，在演唱會結束後在小巨蛋服務台加碼開唱。（圖／記者吳雨婕攝）

記者吳雨婕／台北報導

林宥嘉今（17）日攻蛋開唱最後一天，演唱會從傍晚6點開始，總共3小時唱好唱滿，他還給出粉絲福利，在最後一首歌〈少女〉唱畢，林宥嘉在散場時，扮成神祕紙袋人，現身小巨蛋外圍，偽裝成功的他，站到購票服務台開唱，給足粉絲福利。

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在演唱會尾聲的點歌橋段，林宥嘉來者不拒，走到貴賓席時看到蕭煌奇，對方點歌〈你是我的眼〉，他立即與對方合唱該曲，唱完，他開玩笑的說：「我有一個預感，應該不用唱〈你是我的眼〉，沒想到……謝謝老師點歌！」隨後見到魏如昀，魏如昀點歌〈我總是一個人在練習一個人〉，他馬上唱了幾句，還唱了粉絲點的〈勉強幸福〉、〈殘酷月光〉。

▲林宥嘉扮成紙袋人，在演唱會結束後在小巨蛋服務台加碼開唱。（圖／記者吳雨婕攝）
▲林宥嘉扮成紙袋人，在演唱會結束後在小巨蛋服務台加碼開唱。（圖／記者吳雨婕攝）
演唱會結束後，林宥嘉換上銀色蔥花外套，頭上套著寫著「yy」的紙袋，手拿大聲公，從後台沿路走到購票服務台，開始接受歌迷點歌，〈兜圈〉、〈寵兒〉、〈那首歌〉、〈飛〉等曲，在唱歌前，林宥嘉反問粉絲：「你們發現了嗎？好那你們蹲低一點，其他人看不到。」而所到之處都引起一陣暴動，有幸遇到他的歌迷紛紛搶拍照、點歌。

此外，林宥嘉還演唱會上首次演唱為戲劇《我們與惡的距離》主題曲〈別讓我走遠〉，螢幕中出現劇中6位演員賈靜雯、謝瓊煖、曾沛慈、陳妤、王可元、林宥綸的畫面，賈靜雯沉痛落淚的模樣，讓全場歌迷也跟著紅了眼眶。



▲林宥嘉與陳華合唱歌曲。（圖／NOWnews攝影中心）
▲林宥嘉開唱給足粉絲福利。（圖／NOWnews攝影中心）

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