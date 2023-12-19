激戰立法院／民進黨拚國會過半！中北部待加強　返鄉投票率是關鍵

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台灣民意基金會董事長游盈隆則分析，民進黨要贏得總統大選問題不大，但要國會過半、再度完全執政，就顯得困難重重，直言「民進黨丟5到9席算小輸、丟10到14席算中輸、丟15席以上就是大輸，目前看來『中輸』可能性較大」，未來仍需視賴蕭配氣勢強弱決定立委席次流失的程度。
今年選情偏冷，不少地方民代擔心影響立委選情，期盼在賴清德下達動員令後炒熱選情，只是據觀察，高鐵開賣下月車票後，票仍剩不少，若是回鄉人數少、投票率低，將回歸到基本盤組織動員，而吃空氣票的人就會吃虧。
不過，仍有黨內人士持樂觀態度，直指民進黨國會單獨過半、拿下57席以上「仍是有希望」。他說，區域立委票與政黨票會連動，一旦區域選情好，選民投給民進黨的政黨票可能性也會提高。
依照過往大選經驗，在選前倒數時刻，不論是「母雞」或是黨的資源，都會傾力投入激戰選區，這次大選也不例外，有民進黨人士不諱言說，「你看賴清德、蕭美琴最常去哪一選區，那裡就是激戰選區了！」
以全台選情來看，南部較屬於穩定狀態，至於中部、北部仍要再加強，綠營內部評估，有12選區為剩下時間要搶救的激戰區，包含新北市第8選區吳崢、台北市第5選區吳沛憶、台北市第7選區許淑華、桃園市第1選區鄭運鵬、桃園市第2選區黃世杰、南投縣第1選區蔡銘軒、南投縣第2選區蔡培慧、台中市第2選區林靜儀、高雄市第3選區李柏毅、高雄市第6選區黃捷、屏東縣第2選區徐富癸、台東縣賴坤成。
至於桃園、中部現任立委是否能守住，也是黨內加強輔選重點之一。賴清德日前受訪時正面回應，桃園這次提名或推薦的立委都相當優秀，「我們對每位候選人都有信心、會贏得勝利」。
民進黨人士提到，若與對手民調差10％內，代表仍是有機會一搏的，若是10％外就近乎是「放生」狀態。而在黃金時間，民進黨會將資源集中在激戰區，邀請黨內大咖連番輔選、炒熱選情，也號召不分區立委提名人組成助選團，前往鄉村、市場、夜市街講，另有黨內高層笑稱，不分區立委提名人人氣很旺，許多立委搶著登記輔選，要喬他們行程也很困難。
此外，「護國海鯤號」宣傳車日前啟動全台立委輔選計畫，從高雄左營李柏毅的選區出發，「海鯤艦隊群」將在於每個立委選區，穿梭大街小巷、廟埕夜市，力拚立委選票及政黨票，完成完全執政目標。
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