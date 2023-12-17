全球明年40場民主選舉宛如超級盃！英媒：台總統大選「壓力最大」
2024年對許多國家來說是個重大的一年，根據英媒《觀察家報》統計，包含台灣、美國、俄羅斯、烏克蘭、印度在內將有超過40個國家將舉行全國性大選，這些國家佔據全球40％以上人口與全球GDP重大份額，而這些宛如「超級盃」的大選也被認為將能主導21世紀的全球走向，其中台灣、烏克蘭更被點名是選戰中「壓力最大」的一役。
國際中心楊智傑／綜合報導
英媒《衛報》旗下的《觀察家報》17日以「民主超級盃：40場將影響2024年全球政治的選舉」為題進行長文報導，文內提到全球自由民主面臨中國國家主席習近平、俄國總統蒲亭等強人以及歐洲極右翼崛起的威脅，這40場選舉結果有可能決定未來21世紀獨裁者氣焰增強或是民主制度活力重振。
報導提及，其中下個月將進行的台灣大選展現了「堅定的人民在外部強烈壓力下，仍堅持高度民主價值的重要性」；烏克蘭則是雖處於與俄羅斯交戰的窘迫狀態，原訂於春季舉行的總統大選可能延後，但仍欲採取投票的行動除了有助於緩解國緊張不滿情緒，同時也展示了儘管國家遭俄羅斯砲火轟炸，「民主也不會被扼殺」。
文中提及，相較之下掌權俄羅斯近25年的蒲亭，明年大選的對手早已被他監禁或流放，這場選舉比起「競爭」更像是「帝王加冕」；同時也提到若台灣以傾向獨立的民進黨再次勝選，中國可能提高軍事恫嚇，促使美國與台灣其他盟友迅速介入。
回頭來看，明年底或許是全球最受到關注的美國大選，拜登總統稱民主陣營與專制陣營將是「這個時代決定性的鬥爭」，若拜登未能成功擊敗挑戰他的前總統川普，那麼國際秩序或將全數朝威權與獨裁傾斜，那麼世界各地可能會有許多領導者認定「民主完蛋了」。