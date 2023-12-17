護眼eye台中 中科慧雯大學眼科捐贈1千餘副眼鏡助弱勢

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年10月在台中西屯地區開業已超過20餘年的陳慧雯院長，與大學眼視光體系品牌合作，設立「中科慧雯大學眼科診所」，由陳慧雯院長領軍，今天正式開幕，持續為在地居民提供專業安心眼睛照護服務。
陳慧雯院長表示，為提供更好的醫療品質及服務，合作導入優異技術及品牌理念，我們引進更多專業檢查設備及新型雷射手術儀器，高規格微創手術設備加上完整的評估諮詢流程，未來我們不只有一般看診服務，透過詳細的術前評估及高規格手術儀器幫助民眾改善視力問題，不需跑到大醫院，在這裡就能享有高品質的醫療服務。
大學光學公司歐淑芳董事長說明，品牌授權合作的「大學眼科」秉持照顧全家人眼睛健康為初心，從小到老全家人的眼健康都是服務範疇；不論是在設備上或是醫療品質，持續引領著大家！有醫學中心等級、同步全球的高規格手術儀器，專業的醫護團隊以及豐富臨床經驗，從眼科醫療到醫學驗光配鏡一站式服務，相信可以帶給民眾全方位的體驗。
中科慧雯大學眼科診所今（17日）舉辦開幕暨公益活動，捐贈臺中市政府1000副眼鏡，以及南臺中家扶中心150副，幫助在地弱勢家庭與學童，凝聚社區力量，發揮公益照護精神，為地方弱勢家庭提供專業視力矯正服務。
前立委蔡錦隆住家就在中科慧雯大學眼科附近，他今天以鄰居及病患身分到場祝賀。他表示過去常看到慧雯眼科大排長龍，非常高興加入大學視光體系，提供更先進醫療設備及技術外，環境也變得更寬敞舒適，是西屯鄉親之福。
中科慧雯大學眼科為第29家大學眼科診所，再加上南屯、豐原、東勢等台中地區已有4個據點，服務範圍再擴大，為中部地區民眾提供更完備專業的眼科醫療資源，讓民眾看見美好新視界。