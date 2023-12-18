黃國昌控吳有信是金主、市長任內不裁罰 鄭文燦翻證據斥公然說謊
民眾黨不分區立委被提名人黃國昌昨日在臉書發文指出，侑晉科技公司及負責人吳有信遭桃園地檢署起訴，並稱吳就是行政院副院長鄭文燦的大金主，更嗆鄭文燦不僅沒有向桃園市民道歉，反而意圖用潑糞的方式，移轉問題焦點，令人不齒。對此鄭文燦反駁，自始至終沒有收取吳一分一毫，此外在擔任市長任內侑晉總共被裁罰18次，在環保部網站都查得到，是鐵的事實，「公然說謊的人是黃國昌，不是我」。
記者陳威叡／台北報導
鄭文燦表示，在台灣，相信沒有地方首長會去護航環保犯罪，也不會要求同仁不裁罰違法廠商，不知道黃國昌是裝不懂還是故意要扭曲，但看完黃國昌繼續捏造事實，真的必須說，這種為了抹黑他人，進而睜著眼睛說瞎話的行為，真的會讓台灣的政治倒退。
對於黃國昌指控吳有信是大金主，且在市長任內刻意不裁罰侑晉科技。首先鄭文燦表示，事實是，自己在2018年競選市長連任時，吳有信曾經匯款100萬元到他的政治獻金專戶，但是被他主動退還，這個事實在監察院網站上都可以查到，強調自始至終沒有收取吳有信一分一毫，「這樣在黃國昌眼裡也算金主？」
鄭文燦說，政治獻金帳號是公開資訊，任何人都可以匯錢進去帳戶，但候選人可以主動退還，黃國昌曾經當過立委候選人不可能不知道。
其次，鄭文燦說，侑晉科技在他擔任桃園市長任內總共被裁罰18次，也都是第一線的環保局同仁依照規定裁罰，在環境部的網站上都可以查到，是鐵的事實，黃國昌刻意隱瞞資訊來抹黑我，誤導大眾，「公然說謊的人是黃國昌，不是我」。