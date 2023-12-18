林宥嘉突拋「震撼喜訊」！時間點曝光 遭罵渣男高EQ反擊
林宥嘉於15日起一連3天在台北小巨蛋開唱，在昨（17）日演唱會結束後，舉行慶功宴，接受媒體訪問時爆出「重磅喜訊」，即將於明年過年後推出睽違8年的新專輯。林宥嘉也分享近期收到粉絲的批評訊息，展現高EQ回覆對方。
記者吳雨婕／台北報導
在演唱會上螢幕上出現批評林宥嘉的留言，甚至還出現「林宥嘉是渣男」的字樣，林宥嘉笑說工作人員在選的時候就有看到了，但他很灑脫，「演唱會真的就是這樣，我想每個人生活裡面很難過，人生一定會遇到過不去的時候。」林宥嘉也坦言，其實公眾人物都會有這種感受，會被不認識的人的批評，然後自己放大那些批評，明明根本沒有做錯什麼。林宥嘉分享，近來遇到一個粉絲傳訊息罵他，「我選擇原諒他、祝福他，其實滿好笑的，他傳IG訊息罵我，我很好的回答他，還給他一個真誠的微笑圖案…..結果他又罵我了。」
林宥嘉開唱這幾天，時不時放閃太太丁文琪，直接對愛妻示愛：「妳是誰啊，怎麼這麼漂亮？」被問到丁文琪有沒有一些反饋，林宥嘉滿臉笑意的說：「這幾天她（丁文琪）有講一個肉麻的話，第二天我上台的時候，我小孩也在，我就跟他們說『愛你們喔』，她竟然傳訊息跟我說，忘記說愛她了。」林宥嘉邊說邊露出一臉甜蜜的表情，自豪表示平常丁文琪才不會這樣，對老婆的愛意溢於言表，他還進一步透露，要不是第三天演唱會，丁文琪坐在樓上的包廂區，不然他想對丁文琪說：「妳是誰啊，妳怎麼這麼漂亮，妳來第三天了，要不要跟我回家？」一段話，全場媒體的面前都只剩下一片空白，實在是太閃了。
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