烏克蘭僵局難解　前哈薩克總統：莫斯科和華盛頓需會談解決

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烏克蘭的戰略僵局是所有討論的核心話題。
哈薩克斯坦首任總統 Nursultan Nazarbayev 在俱樂部會議上發言時指出，他曾直接參與解決烏克蘭衝突。
「2014 年，在烏克蘭危機最嚴重的時候，我為組織《明斯克協議》會議付出了很多努力。當時，俄羅斯和烏克蘭領導人第一次有機會開展面對面對話。
《明斯克協議》為談判和讓步開闢了道路。遺憾的是，《明斯克協議》未能奏效。如今的結果有目共睹。」Nazarbayev 說。
他認為，只有談判才能解開當下烏克蘭戰爭的困局。
他表示：「在我看來，這場發生在歐洲腹地的嚴重衝突或許只有美國和俄羅斯這兩個大國才能制止，兩國如有意願並希望解決這場衝突，也應邀請其他領導人進行對話。當然，烏克蘭的利益必然是考慮因素。」
俱樂部與會者對目前的戰爭僵局持有同樣的看法。
例如，美國外交關係委員會高級研究員 Charles Kupchan 表示：「我們在戰場上陷入進退兩難的局面，無論是俄羅斯，還是烏克蘭均未能在 2023 年取得成功。我們也認為，美國維持對烏克蘭的支持將愈加困難。」
考慮到中方在這場衝突中的態度，清華大學著名軍事專家周波 (Zhou Bo) 大校強調，中方採取目前的立場不應受到指責。
他表示：「如果中方支援俄國立場，那麼第三次世界大戰將避無可避。 但中方主張和平解決，並提出了自己的提案。」
包括西班牙前總理 José Luis Rodríguez Zapatero 在內的所有與會者均指出，談判亟須一個中立的平台。 主張多元外交政策的哈薩克斯坦可能是解決烏克蘭危機的理想之地。
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