世衛譴責以軍破壞加薩醫院　至少8病患喪生

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譚德塞發表這項聲明之際，正值以色列軍隊在持續數天的行動後撤離這家醫院。他們聲稱阿德萬醫院已被巴勒斯坦伊斯蘭運動組織哈瑪斯(Hamas)，當作指揮和控制中心。
哈瑪斯則一再否認這類說法。
譚德塞表示，世衛對阿德萬醫院在過去幾天遭到的實際破壞感到震驚，這造成醫院無法運作並導致至少8名患者死亡。
譚德塞並補充說，有許多衛生工作人員據傳遭到拘留，世衛組織與合作夥伴正在緊急尋求他們情況的訊息。
以色列代表則在X平台發文，指控譚德塞並未提到「哈瑪斯在醫院根深蒂固的盤踞」。
以色列表示，他們在進入醫院前，就已談判安排了醫院大部分人員的安全疏散通道。
譚德塞在聲明中說，「我們得知許多患者不得不冒著健康和安全的巨大風險自行撤離，因為救護車無法到達這處設施」。「在死亡的患者中，有些人是因缺乏足夠的醫療照護，其中包括一名9歲兒童」。
他表示，世衛非常關心據傳在這處醫院避難的內部流離失所者的福祉。
自從哈瑪斯10月7日對以色列發動前所未見的突襲後，加薩走廊(Gaza Strip)的所有醫療照護機構，都在以色列的轟炸與地面入侵中受創。
根據以色列的數據，哈瑪斯的襲擊導致1,140人死亡，其中大部分是平民，並有約240人遭到俘虜。
哈瑪斯運作下的衛生部門則表示，以色列對加薩的報復性攻擊，已造成1萬8,800人死亡，其中四分之三是兒童。
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