盼與日本合作半導體！越南總理訪日 稱越南是經濟風暴「避風港」
中國國家主席習近平前腳剛離開越南，越南總理後腳便再度訪問日本。越南總理范明正（Pham Minh Chinh）在16日赴日本訪問時與日本首相岸田文雄擁抱，並稱越南是當前全球經濟風暴的避風港，期盼能與日本合作發展半導體產業。
國際中心賴正琳／綜合報導
越南總理范明正近日前往日本出席東南亞國家協會（ASEAN）與日本建交50週年紀念峰會。根據《越通社（VNA）》報導，范明正16日分別和日本企業集團、日本半導體龍頭業者和經濟官員會談，並透露未來政府將會繼續減少行政審批時間，為企業投資創造便利的環境。
越南與日本於1973年建交，雙方自2014年3月建立「廣泛戰略夥伴關係」至今，不斷強化合作，而今年正好是雙方建交50周年，雙方於11月底將關係升級為「全面戰略夥伴關係」。
范明正此行聚焦討論半導體產業，希望外資能投資晶片研發中心。在與10家日本半導體龍頭業者座談時，范明正強調，越南是當前全球經濟風暴的「避風港」，為企業穩定有效進行投資經營活動提供有利條件。為了發展半導體科技產業，越南重點發展基礎設施，注重科技轉移和技術引進。
范明正更建議日本企業集團協助越南爭取新一代政府開發援助「公正能源轉型夥伴關係」（JETP），並提議日本投資者進一步加強在高素質人力資源培訓、管理經驗交流、商業文化發展等方面合作。