▲大腸直腸癌術後不一定要用人工肛門　了解手術方式、術後腸造口正確觀念！

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大腸直腸癌以手術為主 低位癌患者健保給付後可受惠使用達文西手術目前，大腸直腸癌治療以手術為優先選擇，目標以根除腫瘤為主並盡最大可能保留功能。手術方式分為傳統剖腹手術、微創手術，其中微創手術又包含腹腔鏡手術、達文西手術等。張世慶主任提到，傳統手術傷口較大，微創手術傷口小、出血量少，病人也能較快出院，因此目前手術方式多是以微創為優先。
至於，腹腔鏡手術、達文西手術等微創治療該如何選擇，張世慶主任認為因3月起直腸癌達文西手術有健保給付可減輕負擔，且較低位的大腸直腸癌也較適合做達文西手術。
由於骨盆腔是漏斗狀，越往下越狹窄，腹腔鏡要做低位手術靠近骨盆底會有角度限制。但張世慶主任表示，達文西機械手臂手術器械有7個自由度，共540度並與人手一樣靈活之手腕較不會有姿勢限制及違反人體工學的情況，視野也較清楚，能保留更多組織，盡可能不切除肛門；而機器手臂也比人手穩定，在狹窄的環境中對細微的結構（如：神經）保留能較完整。
78歲男腫瘤離肛門僅5公分 術後肛門保留、排便正常像張世慶主任曾遇過一位78歲第二期直腸癌的男性患者，腫瘤位置離肛門僅有5公分，屬於低位直腸癌，若用腹腔鏡手術會有許多困難之處，但透過達文西機械手臂讓手術更輕鬆地完成，不僅腫瘤完整切除、保留肛門，使用暫時性人工肛門3個月後縫合，追蹤檢查到現在都沒有復發、惡化，排便也相當正常。
張世慶主任表示，很少有這麼低位的直腸癌個案，在術後排便情況恢復得這麼好。推估是因為達文西手術可以做到很低位，把直腸剝離得很乾淨，才使得這名個案預後良好。
人工肛門分2種 別因錯誤觀念延誤治療隨著醫學進步，現在大腸直腸癌腫瘤位置距離肛門4公分以上，都有機會保留肛門。此外，所謂的「人工肛門」其實在臨床上稱為「腸造口」，分為暫時性、永久性。張世慶主任提到，暫時性造口主要是保護腸子、幫助癒合，避免後續併發症，術後約2－3個月可關閉造口。
若是高位的直腸癌手術縫合沒有太大問題，通常也不太會需要暫時性腸造口。至於永久性人工肛門，張世慶主任表示，通常都是因為腫瘤位置不好，離肛門太近，才不得不做永久性人工肛門。
張世慶主任強調，手術最重要的還是腫瘤根除，若腫瘤位置離肛門太近，又要勉強保留肛門，當腫瘤切除安全距離不夠時有可能會復發，而且勉強保留下來的肛門功能可能不像正常人一樣，它內括約肌會關不緊，使大便滲出需要一直包尿布，生活品質反而更差，對臥床病人來說，造口不會滲漏也比較好照顧。
因此，民眾千萬不要因為觀感問題，而影響疾病預後、生活品質，甚至拒絕手術治療。罹患大腸直腸癌不代表一輩子都須使用人工肛門，而人工肛門的設置也有其必要性、好處，建議患者應前往醫療院所，經由醫師評估並共同討論適當的治療處置方法。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60150
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