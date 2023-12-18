台股早盤17600點失守 AI PC題材夯！宏碁、華碩早盤漲逾6%
美股主要指數上週五（15日）漲多跌少，台北股市今（18）日開盤弱勢走跌，一度跌逾80點，17600點失守，來到17586點附近。權值王台積電早盤臉綠，聯發科、聯電、南亞科也「青筍筍」。不過，輝達可有限度銷售晶片到中國，使AI概念股與PC族群逆勢抗跌，像是宏碁與華碩漲6%多，緯穎漲3%、仁寶漲逾6%。
記者許家禎／台北報導
美股15日道瓊指數上漲56.81點，或0.15%，收37305.16點；標普500指數下跌0.36點，或0.01%，收4719.19點；那斯達克綜合指數上漲52.36點，或0.35%，收14813.92點；費城半導體指數上漲19.53點，或0.48%，收4117.00點。
台股早盤弱勢走跌，一度跌逾80點，17600點失守，來到17586點附近。晶圓代工龍頭、權值王台積電今日弱勢走跌，早盤跌7元，來到578元，跌幅超過1%。同樣為晶圓代工的聯電、世界先進跌1%多。其他重要電子股，如聯發科也跌1%，來到986元。南亞科、群創、國巨、旺宏、台達電跌1到2%以上。
輝達有限度向中國出售AI晶片，美國商務部點頭，激勵AI概念股逆勢抗跌，如指標股緯創早盤漲0.5%、廣達小漲、緯穎漲2%，緯穎漲3%，智原、高力漲1%，創意、世芯-KY漲0.5%以上，仁寶漲6%多，唯英業達跌2%以上。連帶也使得AI PC相關的PC族群走高，宏碁與華碩漲6%多。
碳權相關的造紙類股今日也相對強勢，華紙早盤漲4%，士紙、正隆、榮成、南六漲1到2%。另外，營建股也表現搶眼，國揚飆漲停，怡華、三洋實業、新美齊、上曜、皇昌、建國、永固、根基、昇陽、隆大漲1到2%。