八里台北港浮動橋自行車道修復完工 環島通行、散步看漁船好便利
今年5月底因八里台北港護城河車禍事故，導致連接商港路橋下二側浮動自行車道牽引道受損中斷通行，經新北市政府高灘地工程管理處協助肇責人員修復，已於日前開放通行，方便自行車環島通行與前往散步看漁船等休閒遊憩，給予大家更多便利。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府高灘地工程管理處長張修銘表示，台北港自行車浮動橋雖然位於八里左岸自行車道尾段，卻是通往下罟子漁港的唯一通道，也是環島1-1號線北臺濱海環線的重要節點，許多外國遊客都是利用這條自行車道進行八里深度旅行；因浮動橋完工已超過十年，在牽引道中斷後雖復舊有一定難度，透過提供原始設計圖說及技術指導，多方努力下於11月完成復舊，確認安全後就開放使用。
新北市政府高灘地工程管理處說明，八里左岸自行車道，從成蘆橋下起至下罟子漁港止，全程約16公里，沿途經山水匯集廣場、關渡大橋、八里渡船頭、挖子尾生態保護區、十三行文化公園至下罟子漁港，擁有人文、遊憩、生態及文化元素，是熱門的自行車休憩動線；而在今年5月的一場車禍事故導致連接台北港護城河之浮動自行車道橋牽引道斷裂，民眾必須改道市區人行道而行，休憩動線被拉長且會跨越馬路，旅程相當不方便。
新北市政府高灘地工程管理處也補充提醒，八里浮動自行車道橋每日會隨潮汐漲退潮影響上下浮動，漲潮浮起為安全會予以封閉，橋上僅提供行人與自行車牽引使用，民眾請勿在橋上騎乘自行車以維安全。