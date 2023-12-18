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紀念逝世母親！台科大生3D動畫傳達「毋須擔憂死亡」　獲多項大獎

▲台科大設計系學生紀念今年過世的母親，製作出的3D動畫作品「Eureka 尤里卡」獲多項大獎。（圖／台科大提供）
▲台科大設計系學生紀念今年過世的母親，製作出的3D動畫作品「Eureka 尤里卡」獲多項大獎。（圖／台科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

台科大今（18）日表示，該校設計系剛畢業的學生徐啟倫，以3D動畫作品「Eureka 尤里卡」獲得「2023第十二屆HPC國網動畫大賽」3D動畫組冠軍、「2023台灣國際學生創意設計大賽」的國際藝術設計院校聯盟特別獎及「放視大賞」動畫類3D動畫組銅獎，不包括尚未公佈的其他投件比賽，目前共獲獎15萬元。

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徐啟倫說，該作品主要是紀念今年過世的母親，中心理念是毋須擔憂死亡，因一切都是循環。內容包括時間與死亡，使用不起眼、但中間會打結的「香腸」描述平行宇宙，透過每個扭轉（結），區分每個宇宙；而在盡頭時，若沒有了香腸結，一切都會崩解，所以影片人物只好往後奔跑。

徐啟倫指出，作品內容近似電影《媽的多重宇宙》裡面貝果的圓形意涵，時間與死亡不再只是線性的結束，而是生而死、死而生的循環不已。

徐啟倫說明，作品名稱「Eureka 尤里卡」指的是希臘阿基米德在浴盆發現浮力，恍然大悟的感嘆詞，也如同自己在得知真理、豁然開朗的歡呼。當初釐清劇本就花了很長時間，觀眾或許需要多次觀賞分層理解，不過這的確是他非常滿意的作品，除了音樂之外，均獨力製作。

徐啟倫相當感謝設計系教師蕭勝文，完全理解他的跳耀性思考，建議具體作法以及提供架構，來讓他「填空」。他往後將投身在動畫業界，目前已開設工作室，希望未來有更大的舞台，能貢獻自己並榮耀已逝親人。

▲「DEAR」描述一個小男孩住在一棟有著大耳朵的魔法房子，所發生怪奇物語。（圖／台科大提供）
▲「DEAR」描述一個小男孩住在一棟有著大耳朵的魔法房子，所發生怪奇物語。（圖／台科大提供）
另外還有一組台科大學生獲得「2023第十二屆HPC國網動畫大賽」3D動畫組佳作。今年剛從設計系畢業的熊心寧、蕭嘉筠作品「DEAR」，描述一個小男孩住在一棟有著大耳朵的魔法房子，所發生怪奇物語。他與房子之間是非二元關係，房子是他的家，也是親人，更是唯一朋友，同時也像情侶；作品想用童話方式，描述現代親密關係裡微妙的平衡。

台科大指出，動畫中，房子與小男孩的關係一直以來都是只屬於對方，房子給予他所需要的一切，但小男孩卻還是不快樂，因他想要的是陪伴，直到一隻野生的狐狸出現，打破這個平衡。小男孩與狐狸越來越要好，房子怒不可竭地開始一連串憤怒表現。

熊心寧和蕭嘉筠表示，當初有了故事大綱就立刻埋頭苦做，將近半年睡眠不足跟多次精神崩潰，一直互相打氣才產出這個作品，能獲得肯定真的很開心，感覺辛苦都有回報。

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