▲Q+音波線性探頭　美女醫揭密連這都能打！

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後疫情時代醫美選擇 關鍵在「低疼痛感」音波是將能量集中施打於皮膚筋膜層，以加熱的方式緊縮肌膚，打一發會產生多個加熱點，「就像烤肉一樣，加熱後肉片都會縮水變緊」，沈怡岒醫師提到，加熱收縮筋膜，會使皮膚一起收縮，產生拉提緊緻效果，且加熱過程中也會促進膠原蛋白增生，打完後明顯感覺到臉有「束起來」。由於不用施針、免動刀、效果明顯，因此民眾很願意嘗試。
但音波最讓人卻步的就是「痛」，很多人打了一次後，即使效果很好也不敢再打第二次，沈怡岒醫師說明，疼痛的耐受度是可以被訓練的，以往定期來診所保養的民眾，因為疫情缺席一段時間，重新回來之後發現耐痛度下降，因此後疫情時代的療程選擇，低疼痛度反而成為關鍵之一，甚至比療效、持久度還重要。
Q+音波大進化 線性探頭快速、低痛、溶脂，身體也能施作傳統的美國音波因為效果很好，在市場上已逾十年仍屹立不搖，沈怡岒醫師表示，缺點就是太痛，且對消除脂肪的效果不佳，其他廠牌便紛紛推出新一代機型，希望能滿足消費者又降低疼痛度。如Q+音波擊發速度非常快，與傳統音波施打同樣發數幾乎只要一半時間，時間越短、疼痛度越低，消費者需忍受的時間也較短。
且傳統音波的點狀加熱，中間仍有空隙，Q+音波進化出「線性探頭」，利用快速大面積能量輸出，避免單點加熱可能帶來的組織破壞，還有明顯的溶脂效果，且根據不同治療區域，都有相對應深度的線性探頭搭配使用。沈怡岒醫師指出，溶脂特色是橫跨音波與電波療程的優勢，Q+音波也推出「身體探頭」，可應用於雙下巴、臀部、大腿等，以及抽脂後的身形微調，溶脂與緊實效果相當顯著。
鬆、垮、垂互相影響 醫美療程介入維持狀態目前同樣討論度很高的電波，主打施作於肌膚較淺層，作用為緊實；音波則主打深層（筋膜層），有向上拉提的作用，所以是兩個不同需求與市場。沈怡岒醫師解釋，肌膚從外到內是皮膚、脂肪、筋膜、肌肉、骨骼，隨著老化，膠原蛋白、脂肪流失、肌肉鬆弛、骨骼退化，表現出來就是嬰兒肥不見、肌膚彈性變差，如同房屋架構的骨骼退化，會失去支撐，使飽滿的蘋果肌掉下來變嘴邊肉或臥蠶變眼袋，鬆、垮、垂是同時發生且互相影響。
「很多人覺得要到某個年紀才需要做醫美，事實上25歲之後就開始老化，到某個點更是斷崖式掉落！」沈怡岒醫師表示，若要維持狀態，不能等到「看不下去」才以療程介入，此時改善的幅度已非常有限。她提醒，消費者在選擇時，除了廣告效果，其實也要看經濟能力、肌膚狀況再來決定，就有雙胞胎姊妹一起來診所，雖然長相相同，但運動習慣、是否生育、工作等條件不同，所需的療程也不一樣，沒有一套標準可以通用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60217
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