NBA／前NBA球員涉及綁架、謀殺一名女子　遭國王發展聯盟球隊釋出

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受害者是23歲醫療助理Marayna Rodgers。她的親人稱，最後一次見到她是在當地時間12月6日，當時她正和朋友一起前往拉斯維加斯。而在當地時間12月5日，也就是Rodgers失蹤的前一天，斯托克頓國王隊正與G聯賽Ignite隊進行了交手。
警方稱，Rodgers的遺體隨後在拉斯維加斯郊外的沙漠地區被發現。 目前還不清楚具體是什麼導致了她的死亡，不過警方表示Rodgers有和Harnden進行了「預先安排的會面」。
19歲的Harnden也在Comanche被捕的前2天因一級綁架罪被捕，目前仍被關押在拉斯維加斯監獄。根據報導，最初的刑事起訴稱，Harnden違背Rodgers的意願綁架了她，目的是殺死她、或造成其身體上的傷害。另外Harnden在拉斯維加斯的另一起案件中還面臨與此無關的盜竊指控，罪名是盜竊至少一支的勞力士手錶。
Comanche預計將於周三在法院出庭。這位身高208公分、體重95公斤的長人，上賽季曾為波特蘭拓荒者隊打過一場，得到7分3籃板1阻攻。也曾效力過發展聯盟和土耳其籃球聯賽。斯托克頓國王隊周五宣布已釋出了Comanche，但沒有提供更多細節，球隊發言人拒絕發表進一步評論。