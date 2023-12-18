黎智英涉違國安法案開審　美歐高度關注

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但英方此舉也引來北京方面不滿，中國外交部駐港特派員公署隨即發表聲明，促請英方停止借民主人權之名，踐踏香港法治。
除了英國，11月初左右，美國一些議員提出擴大制裁香港官員和司法人員，一些港媒認為此舉也與黎智英案即將開審有關，旨在向港方施壓。
2020年香港國安法實施後，美方宣布制裁香港及中國11名官員，港方包括時任香港行政長官林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、警務處處長鄧炳強等人。
2021年，美方又宣布新增制裁中港6名官員，港方包括警務處國安處處長蔡展鵬、負責國安的警務處助理處長簡啟恩和江學禮。
這次美國議員提出擴大制裁的名單中，包括終審法院首席法官張舉能等多名法官和裁判官，因此一些港媒認為此事與黎智英官司有關。
此外，早於6月中，歐洲議會通過一項決議，呼籲立即釋放黎智英，並廢除香港國安法。
黎智英經營的蘋果日報一向以敢言著稱，對北京和港府有不少批評，而該報也毫不掩飾其支持民主自由的政治立場。事實上，黎智英本身也以行動表達對民主自由的支持，積極參與了2014年的「占中」運動和2019年的「反送中」運動。
也因此，黎智英一向被視為香港泛民主派的4大精神領袖之一，其餘3人是前政務司司長陳方安生、民主黨創黨主席李柱銘和天主教香港教區前主教陳日君。
「反送中」運動爆發後，黎智英等4位泛民精神領袖也參與其中，除了陳方安生，其餘3人被因為不同罪名被警方逮捕及法庭審訊。
2021年4月，黎智英與李柱銘等9人被裁定參與及組織非法集結罪名成立，法院裁定黎智英入獄1年，李柱銘則被判刑11個月但緩刑2年。
陳日君則曾因為擔任「612人道支援基金」（已解散）信託人，被當局控告違反社團條例；去年11月，西九龍裁判法院裁定陳日君等人罪名成立，各被罰款港幣4000元（新台幣1萬5765元）。
相對於李柱銘和陳日君，黎智英則深陷各種官司，除了上述參與及組織非法集結罪名成立而被判刑外，去年12月也因欺詐罪被法院判囚5年9個月及罰款港幣200萬元（新台幣800萬元）。
當局對黎智英更嚴重的指控是涉嫌違反國安法，控罪包括串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及串謀刊印及複製煽動刊物罪；控方起訴的對象還有蘋果日報3家公司。
同案被起訴的還有前壹傳媒行政總裁張劍虹，以及前蘋果日報總編輯羅偉光、前主筆楊清奇、前副社長陳沛敏等人，他們早前已承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，以及一項串謀刊印煽動刊物罪，部分被告將在黎智英案中以控方證人身分作供。
同意作供的還有在「反送中」之後曾試圖逃往台灣的李宇軒。
香港國安法規定，犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪者，處3年以上、10年以下有期徒刑，罪行重大的，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。
黎智英除了面對如此嚴重的指控外，他經營的蘋果日報早已自行停刊，壹傳媒集團也在香港交易所除牌，而他為了證明自身清白，曾嘗試聘請英國大律師來港為他辯護。
黎智英聘請英國大律師為其辯護，在香港司法程序未受阻礙，連終審法院也予以批准，但港府卻依據基本法提請中國全國人民代表大會就此解釋基本法，最終決定權回到香港行政長官手上，這等於否決了終院的裁決。
從黎智英被控涉嫌違反國安法以來，這起案件已延宕了3年，案件屬於高等法院的案件，由指定國安法法官處理，今天起借用西九龍裁判法院審訊，預料明年4月初才審結。（編輯：曹宇帆）1121218