日負利率轉向否明揭曉！日圓換匯仍在0.22字頭 專家教戰擇時進場
在美國聯準會（Fed）官員指稱現在考慮降息還為時過早，美元指數反彈回升，日圓兌美元也從140拉回至142價位，日圓兌新台幣換匯價今（18）日仍在「0.22」字頭。不過，由於日本央行明日將發布最新利率決策，負利率政策是否退場備受矚目，也牽動日圓走勢。外匯專家受訪指出，日本何時脫離負利率關鍵在於「內閣穩不穩」，日本首相民調低就不敢冒然實施，日圓只能依歸在美元身上。因此，如果日本央行明沒動作，日圓沒有大幅升值條件，有換匯需求可分批布局，並建議「重時大於重價」，趁月底換匯價格會更好。
記者顏真真／台北報導
雖然日圓近來大幅升值，一度衝上140.94兌1美元，但台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時則沒那麼看好，主要覺得日本央行還是不敢大刀闊斧，讓負利率退場，日圓只能依附在美元身上，美元短線走弱，日圓就回升，但日圓想要大幅走升，還是要看日本貨幣政策是否調整。
陳有忠分析，日圓有一度翻身走揚，主要是日本央行總裁暗示貨幣政策要趨緊，可是日本央行卻經常只是「狼來了」，只聞樓梯響，不見人下來，「口惠而實不至」，也讓大家對持有日圓信心大打折扣。他認為，日本何時脫離負利率？關鍵在於內閣穩不穩，也就是日本首相的民調，民調低就不敢冒然調整，尤其現在還爆發政治獻金醜聞。
不僅如此，陳有忠也提到，日本政府債務也很嚴重，利率上升，利息負擔就會更大，尤其日本外匯存底也在大幅流失中，加上通膨威脅，所幸全球通膨已下來，日本政府也預期國內通膨也會跟著下來。因此，如果日本央行明天沒動作，日圓沒有大幅升值條件，若要投資仍不建議，有換匯需求，建議分批換匯，而且「重時大於重價」，在月底換匯價格會好一點。