108英文課綱刪海明威改教「媽祖、辦桌」　教育部：重視生活化

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該貼文提到，「英文課本刪掉經典的海明威、海倫凱勒、馬丁路德、金恩、莎士比亞，叫大廠書商置入一堆怪文，如辦桌、媽祖遶境、蘭嶼飛魚季等，我念那麼多年的語言學和英美文學，不是為了教下一代會用英文跟沒多少人次的外國觀光客，介紹好棒棒的台灣好嗎？」
對此，教育部表示，108課綱英語文課程目標，除了語言知識的學習與語言技能的培養，更應重視語言的使用。目前，我國各級學校的英語文教育，強調英語文主要是作為人際溝通使用，並透過英語獲取各領域新知以及瞭解他國文化，培養國際觀、邏輯思考與創意。
教育部說明，108課綱英語文課程規劃注重與其他課程、議題的連結，重視英語文的即時性與生活化，同時也利於導入各種思辨能力的訓練，培養學生多元觀點。有關報導討論的書商選用課文包括辦桌、媽祖遶境、蘭嶼飛魚季、及便利商店等，書商選文規劃，即是從日常生活議題出發，對照自身生活經驗連結文本，再逐步擴及社會環境議題，引導學生對議題提出看法。
教育部表示，108課綱在英語文部分，共有部定必修18學分，及加深加廣選修（含第二外國語，學生至少需修6學分），必選修課程合計至少24學分，與99課綱規範學生應修習的部定必修24學分一致，且學校仍可依據學生需求開設各類語文課程，學生選習英語相關課程的機會並不會因為增加選修或自主學習而受損，提供更適性多元學習機會。