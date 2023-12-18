▲ALK肺癌好發非吸菸者、易腦轉移！　11月健保新增一線標靶藥治療選擇

我是廣告 請繼續往下閱讀
ALK肺癌好發非吸菸、年輕族群 易腦轉移影響生活許多人都知道抽菸是肺癌的危險因子，但事實上有些肺癌好發族群並非抽菸者。施金元主任提到，ALK基因變異型肺癌的特徵就是好發在不吸菸、年紀較輕的患者，相對來說女性比例也較高。
另外，施金元主任表示，ALK基因突變比其他基因突變更強，單獨一個ALK基因突變就可以讓實驗鼠產生肺癌，而且它又容易到處轉移至全身器官，最容易發生的就是腦部的轉移。
目前，對抗ALK肺癌最好的方式就是早期發現、早期治療，在早期就將癌細胞手術切除治癒。不過，施金元主任指出，ALK好發族群較年輕，但這些年輕族群較不會做篩檢，等到發現時多已是晚期肺癌。
隨著醫學進步，現在晚期肺癌經過基因檢測，發現有基因突變可以用標靶藥治療。不過，台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，有些治療的健保給付條件其實設定較嚴苛，青壯年病友有時較難以符合條件，如果沒辦法取得較創新、較好的治療，有可能會因為副作用過大，必須被迫離開職場。
健保ALK肺癌標靶藥擴大給付 一線口服標靶藥物新增治療選項青壯年大多是家中經濟支柱，而罹癌要自費使用藥物，還要面臨離開職場、失去收入的可能，對經濟、壓力等無疑是雪上加霜。不過今年11月傳出好消息，健保署放寬ALK晚期肺癌口服標靶藥給付標準，新增了一線口服標靶藥物，11月起患者一線治療有了更多的選擇。
北榮胸腔部胸腔腫瘤科主任羅永鴻表示，一代標靶使用後不可避免會有抗藥性產生，而新增的治療選項能放到一線就是因為它的腫瘤整體反應率約為8成，比一代約6成好，治療有反應的持續時間也比一代長，可降低60－70%疾病惡化的風險。
第一線口服標靶藥物對於腦轉移的控制也是一大重點，羅永鴻主任提到，和一代相比，可以減少約90%腦部疾病惡化的風險，因為它藥物的腦部穿透性比一代好很多，考慮到腦部轉移的話，新增的ALK晚期口服一線用藥就是好的選擇，所以如果在第一線使用，也是一個很好的選擇。
而劉桓睿副理事長也表示，對於這樣的放寬其實非常樂見，除了有更多的人受惠外，也了解到說ALK晚期口服一線標靶藥物可能還會有預防腦轉移的功能，這其實對於年輕癌友來說是非常有幫助的。
健保給付放寬，ALK晚期肺癌有了更多的治療選擇，羅永鴻主任呼籲，晚期肺癌患者應和醫師共同討論，了解藥物療效、副作用、使用頻次、健保給付條件等，選擇適合的個人化治療，積極控制延長存活時間、改善生活品質。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60244
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw