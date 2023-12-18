高雄男違停遭盤查！衝撞警車企圖落跑 警拔槍喝斥「他舉手投降」
本月16日深夜，高雄市鳳山警分局過埤派出所所員警，於執行巡邏勤務時，發現一台賓士轎車違停，隨即上前盤查，未料40歲的陳姓男車主卻不肯配合，甚至踩油門加速落跑，更倒車衝撞警車和員警企圖逃逸，員警見狀立即拔槍喝斥，陳男這才嚇得舉手投降，經過調查，陳男為一名通緝犯，警方並在他隨身包包裡發現毒品安非他命，全案訊後依妨害公務、詐欺通緝及毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時員警執行巡邏勤務時，發現陳男駕駛的賓士轎車怠速違停，而盤查時陳男又不願配合，稱身上沒帶證件等，接著趁隙踩油門加速離去，員警見狀一路尾隨，於小港區明義街欲攔停陳男，沒想到陳男竟倒車衝撞警用機車，員警隨即拔槍喝令陳男，陳男這時才舉手蹲下乖乖配合。支援警力趕抵後，發現陳男為今年10月橋頭地檢署發佈之詐欺通緝犯，警方並於陳男包包內，發現毒品安非他命，訊後依法移送偵辦。
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